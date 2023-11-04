Жертв буде дуже багато: журналісти прорахували наслідки ядерного удару по Москві та Пітеру

Все, що було б у радіусі одного кілометра від вибуху, було б знищено вогненною кулею

У той час як президент росії володимир путін регулярно лякає світ ядерним ударом, у США порахували кількість жертв у разі теоретичного ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу. Прогнози гіпотетичні, але промовисті.

Про це йдеться у відео до новини Newsweek. Нова бомба B61-13, яку розробляють у Пентагоні, може завдати російській столиці істотних збитків.

Згідно з прогнозом, кількість загиблих у Москві могла б досягти 311 480 осіб. Ще 868 860 людей отримали поранення.

Усі, хто перебували б у радіусі 3 км від епіцентру вибуху — через місяць померли б. При цьому 15% тих, хто вижив, захворіють на онкологічні захворювання, які зрештою їх також уб’ють. Крім того, все, що виявилося б у радіусі одного кілометра від вибуху, було б знищено вогненною кулею.

У Санкт-Петербурзі ситуація була б навіть дещо гіршою, якщо брати людські жертви. Загинути могли б 360 150 людей, а отримати поранення – 685 930 людей.

Міністерство оборони США 27 жовтня заявило, що планує продовжити створення "сучасного варіанта ядерної гравітаційної бомби B61, яка отримала позначення B61-13". Рішення було ухвалено на основі Огляду ядерної політики США 2022 року. Автори доповіді наголосили на необхідності нарощування ядерного арсеналу Штатів для стримування Китаю та росії.

"B61-13 доставлятиметься сучасними літаками, що посилить стримування противників і дасть впевненість союзникам і партнерам, надавши президенту додаткові можливості проти деяких складніших і більших військових цілей", — заявили в Пентагоні.

Як повідомляв "Телеграф", 2 листопада путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У кремлі виправдалися, що таке рішення покликане "забезпечити баланс" із США, які теж не ратифікували цю угоду.