А как же санкции? Строительство завода по производству "шахедов" в рф в самом разгаре, - Reuters

Завод расположен в 800 км к востоку от москвы в республике Татарстан

россия продолжает строить завод по производству иранских дронов-камикадзе на своей территории, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Вероятно, государство-агрессор планирует произведенными там беспилотниками бить по энергетическим объектам Украины.

При этом ни США, ни их союзники не ввели санкции в отношении владельца завода, АО "Алабуга", или связанных с ним компаний. Об этом говорится в докладе Института науки и международной безопасности, пишет Reuters.

Построенное здание будет использоваться для массового производства иранского Shahed-136. В отчете сказано, что в россии усовершенствуют иранские производственные процессы. Ожидается, что возможности беспилотников будут расширены.

Кроме производственного здания, на спутниковом снимке видны и другие объекты. Можно заметить новый периметр с контрольно-пропускными пунктами.

"С приближением зимы… можно ожидать, что россия активизирует атаки "Шахед-136" на жизненно важную энергетическую инфраструктуру Украины, создав жестокие условия жизни для гражданского населения", — говорится в докладе.

В отчете Института науки и международной безопасности отмечается, что "ключевым запоздалым шагом" для Вашингтона является введение санкций против "Алабуги". Они должны были бы распространиться и на связанные с ней компании.

Завод расположен в 800 км к востоку от москвы в республике Татарстан. АО "Алабуга" на 66% принадлежит федеральному правительству и на 34%, уточняется в сообщении.

В июне Белый дом заявил, что россия и Иран углубляют свое военное сотрудничество. Помимо поставок беспилотников Тегеран работает с москвой над производством БПЛА.

Как сообщал "Телеграф", представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина должна быть готова к новым террористическим атакам россии на объекты энергосистемы зимой. Он добавил, что в разведке знают примерные даты начала энергетического террора со стороны рф.

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