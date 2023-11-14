А як же санкції? Будівництво заводу з виробництва "шахедів" в рф у розпалі, — Reuters

Завод розташований за 800 км на схід від москви в республіці Татарстан

росія продовжує будувати завод із виробництва іранських дронів-камікадзе на своїй території, про що свідчать супутникові знімки. Ймовірно, держава-агресор планує зробленими там безпілотниками бити по енергетичних об’єктах України.

При цьому ні США, ні їхні союзники не запровадили санкції щодо власника заводу, АТ "Алабуга" або пов’язаних з ним компаній. Про це йдеться у доповіді Інституту науки та міжнародної безпеки, пише Reuters.

Побудована будівля використовуватиметься для масового виробництва іранського Shahed-136. У звіті сказано, що у Росії удосконалять іранські виробничі процеси. Очікується, що можливості безпілотників буде розширено.

Окрім виробничої будівлі, на супутниковому знімку видно й інші об’єкти. Можна помітити новий периметр із контрольно-пропускними пунктами.

"З наближенням зими... очікується, що росія активізує атаки "Шахед-136" на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створивши жорстокі умови життя для цивільного населення", — йдеться у доповіді.

У звіті Інституту науки та міжнародної безпеки наголошується, що "ключовим запізнілим кроком" для Вашингтона є запровадження санкцій проти "Алабуги". Вони мали б поширитися і пов’язані з нею компанії.

Завод розташований за 800 км на схід від москви в республіці Татарстан. АТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду та на 34%, уточнюється в повідомленні.

У червні Білий дім заявив, що росія та Іран поглиблюють свою військову співпрацю. Крім постачання безпілотників Тегеран працює з москвою над виробництвом БПЛА.

Як повідомляв "Телеграф", представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна має бути готова до нових терористичних атак рф на об’єкти енергосистеми взимку. Він додав, що у розвідці знають зразкові дати початку енергетичного терору з боку росії.

Зверніть увагу: про те, що стримує виробництво дронів в Україні, "Телеграф" розпитав ідеолога проєкту UA Dynamics Максима Суботіна: "Потреба в дронах втричі більша, ніж ми встигаємо виготовити" — виробник дронів Punisher