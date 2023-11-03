Обстрелов энергосистемы Украины не избежать: разведка уже знает вероятные даты

В ГУР признали, что атаки неизбежны

Украина должна быть готова к новым террористическим атакам россии на объекты энергосистемы зимой. Пока нет и намека на то, что враг мог изменить свою тактику.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, россияне точно не вернулись к нормам международного права или к принципам гуманизма, а значит обстрелы вскоре возобновятся.

"Есть ли шанс, что людоед станет вдруг вегетарианцем? Наверное, есть. Но все же нужно готовиться к тому, что людоед и дальше захочет убивать и есть что-то живое. Поэтому, конечно, Украина готовится к продолжению террористических атак…

Это государство-террорист, которое ежедневно продолжает наносить удары по мирным украинским городам, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных украинцев. Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику — это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению", — заявил он.

Также разведчик признался, что его ведомство примерно знает, когда именно россия планирует наносить удары. Однако озвучивать даты и сроки он предсказуемо не стал.

"Эта информация собирается из разных источников. Такие данные есть и они учитываются в общих планах по противодействию подобным атакам.

Окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать какие-либо анонсы будет неправильно. Любой сигнал воздушной тревоги надо учитывать всем — и гражданским, и военным", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты накапливают ракеты воздушного базирования, что может стать признаком к массированным атакам по объектам энергосистемы Украины.