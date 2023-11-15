У росії звинуватили США в причетності до підривів на "Північному потоці 1" та "Північному потоці 2"

У США назвали за мету припинення проєкту "Арктик СПГ 2" на Гиданському півострові. Вже запроваджено нові санкції, але в росії цього не зраділи.

Про наміри США заявив помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайатт під час слухань у сенатському комітеті із закордонних справ, передають росЗМІ. У росії вважають це загрозою.

"Минулого тижня ми запровадили нові санкції проти проекту "Арктик СПГ 2". Робота, яку веде координатор санкцій держдепартаменту і в тісній координації з OFAC (Управлінням контролю за іноземними активами) полягає у закручуванні гайок і це критично важливо. Наша мета — задушити його", — сказав Джеффрі Пайатт.

У МЗС рф відреагували на заяву американця. Глава відомства марія захарова заявила, що це нібито вказує на причетність США до підривів "Північних потоків 1 та 2". За її словами, підривам передували "точно такі самі заяви" президента США та представників держдепартаменту США про те, що ці проєкти слід знищити. Тому слова Джеффрі Пайатт у росії розцінили як "погрозу на адресу чергових інфраструктурних проектів у цій же сфері".

За цими погрозами нібито стоїть те, що США не можуть досягти переваг у конкурентному середовищі, тому Вашингтон знищує ті проєкти, які цьому перешкоджають.

"Вони пішли шляхом залякування та реалізації своїх погроз, інших варіантів оцінити це немає. Це системний підхід представників офіційного Вашингтона до знищення об’єктів громадянської інфраструктури в енергетичній сфері", — заявила захарова, передають "РИА Новости".

Що таке "Арктик СПГ 2"

Арктик ЗПГ 2 — це проєкт російської компанії "Новатек" з видобутку природного газу та виробництва зрідженого природного газу на Гиданському півострові (росія). Він був заснований у 2014 році та є другим проєктом великотоннажного заводу зі зрідження газу компанії після "Ямал СПГ".

У планах річне виробництво 19,8 млн тонн зрідженого природного газу та 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату. Загальна потужність трьох черг складе 19,8 млн тонн (понад 27 млрд кубометрів) газу. Наразі завершено будівництво лише першої черги, решта вводитиметься в експлуатацію поетапно з 2023 року.

Це перші санкції, які були введені проти "Арктіку ЗПГ 2".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з ядерними силами. У ГУР вважають, що це не лише наслідки світових санкцій.