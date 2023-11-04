Наслідки санкцій і не тільки: у ГУР розповіли про великі невдачі росії з ядерними силами

У ядерній сфері рф мають суцільні невдачі

У той час як президент росії володимир путін регулярно лякає світ ядерним ударом, в рф відбулися невдалі випробування ракет "ярс" і "булава" — носіїв ядерної зброї. Вони пройшли 1 листопада та 25 жовтня. Є в країни-агресорки й інші проблеми зі стратегічними ядерними силами.

Як повідомляє Головне управління розвідки України, 1 листопада росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Вона є основною в наземному компоненті стратегічних ядерних сил рф.

"Запуск ракети "Ярс" з космодрому "Плесецьк" (архангельська обл.) за метою на полігоні "Кура" (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення рф. За даними ГУР МО України, ракета "Ярс" збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора росії 25 жовтня 2023 року", — розповіли подробиці ГУР.

Окрім цього, також невдало 25 жовтня завершився випробувальний запуск із підводного ракетного крейсера "борів" балістичної ракети РСМ-56 "булава". Вона вкотре показала свою ненадійність.

У ГУР додали, що Москва також має серйозні проблеми з важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування — це один з ключових проєктів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил Росії. Її у Росії створюють з 2009 року. Згідно з початковими планами, вона повинна була бути прийняти на озброєння ще 5 років тому – 2018-го, але дату постійно переносили.

"Зрештою, "сармат" прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го після першого та єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року. У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 "воєвода" створена їй на заміну ракета "сармат" позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині або методах подолання протиракетної оборони. Фактично "сармат" — недопрацьована, недосконала, сира ракета", — пояснили в українській розвідці.

Не може росія подолати й складнощі у спробах удосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. У рамках часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С росіяни можуть щороку обробляти лише 1-2 літаки. Заплановані на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесено на пізніший термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

"Всі перелічені проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора росії — прямий наслідок санкційної політики цивілізованого світу проти Москви за розв’язану нею війну проти України, а також неспроможність науково-технічної та промислової баз терористичної Росії — виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним", — резюмували в ГУР.

А тим часом у США порахували кількість жертв у разі теоретичного ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу. Прогнози гіпотетичні, але промовисті.