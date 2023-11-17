Просит не только Байден: Пентагон потребовал от Конгресса США срочно выделить деньги Украине

США должны оказать поддержку ВСУ

Выделение дополнительного финансирования Украине и Израилю очень важно для национальной безопасности США. На этом настаивают в Пентагоне.

Как заявила заместитель представителя министерства обороны США Сабрина Сингх, Конгрессу следует как можно скорее принять запрос президента Джо Байдена по поводу выделения дополнительных средств Украине и Израилю. Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы призываем Конгресс принять наш запрос на дополнительное финансирование… Также нужно выделить спасительную гуманитарную помощь по всему миру и сделать важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион", — сказала она.

В Пентагоне убеждены, что выделение данных средств является инвестицией в военно-промышленную сферу США. Кроме того, такой шаг даст возможность пополнить запасы вооружений Пентагона, выделенных ранее в виде внешней помощи, заявила Сингх.

Представительница оборонного ведомства настаивает на том, что для поддержки Украины нужно гораздо больше средств и Конгресс не должен тянуть с этим вопросом.

"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности", — отметила она.

Напомним, что Байден передал Конгрессу запрос на выделение 106 миллиардов долларов. Часть из этой суммы должна пойти на помощь Украине.

Ранее "Телеграф" писал о том, что тем временем в США сделали еще один шаг к тому, чтобы не выделять помощь Украине.