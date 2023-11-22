"Россияне костьми легли": Гайдай рассказал, почему Казахстан не захотел видеть его послом
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Он рассказал о проблемах кадровой политики
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, почему Казахстан не захотел видеть его на посту посла Украины в своей стране. Тут "постаралась" россия.
"Потому что там россияне просто костьми легли. Для них фамилия Гайдай была очень одиозной. Они же в Казахстане также пытались сделать Украину-2: у них там есть компактное поселение россиян на севере, где их проживает три миллиона. И представьте себе, что приезжает посол, говорящий на русском, родился на Востоке, работал и жил и во Львове, и на Закарпатье, вернулся в Луганскую область, видел с первых дней, как начиналась война, какие разрушения были. Поэтому они так и возражали по поводу моего назначения", — рассказал он в интервью "Телеграфу"
Гайдай добавил, что это — проблемы кадровой политики. У Украины также нет посла в Грузии.
"Я понимаю, что у Грузии нет посла, потому что тяжелые отношения. В Казахстане нет… ну ладно. Но ведь не на Гайдая одного все ставки делают", — резюмировал он.
Детальнее об этом и многих других актуальных вопросах читайте в полной версии интервью: Закончит ли войну смерть путина? Сергей Гайдай о подготовке к вторжению, спор Залужного и Зеленского и тупик на фронте
Напомним, в Астане отказались выдавать агреман Гайдаю в ответ на официальный запрос Киева. В Казахстане мотивировали свое решение тем, что хотели бы видеть на этом посту профессионального дипломата, коим экс-глава Луганской ОВА не является.