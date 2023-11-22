"Россияне костьми легли": Гайдай рассказал, почему Казахстан не захотел видеть его послом

Он рассказал о проблемах кадровой политики

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, почему Казахстан не захотел видеть его на посту посла Украины в своей стране. Тут "постаралась" россия.

"Потому что там россияне просто костьми легли. Для них фамилия Гайдай была очень одиозной. Они же в Казахстане также пытались сделать Украину-2: у них там есть компактное поселение россиян на севере, где их проживает три миллиона. И представьте себе, что приезжает посол, говорящий на русском, родился на Востоке, работал и жил и во Львове, и на Закарпатье, вернулся в Луганскую область, видел с первых дней, как начиналась война, какие разрушения были. Поэтому они так и возражали по поводу моего назначения", — рассказал он в интервью "Телеграфу"

Гайдай добавил, что это — проблемы кадровой политики. У Украины также нет посла в Грузии.

"Я понимаю, что у Грузии нет посла, потому что тяжелые отношения. В Казахстане нет… ну ладно. Но ведь не на Гайдая одного все ставки делают", — резюмировал он.

Детальнее об этом и многих других актуальных вопросах читайте в полной версии интервью: Закончит ли войну смерть путина? Сергей Гайдай о подготовке к вторжению, спор Залужного и Зеленского и тупик на фронте

Напомним, в Астане отказались выдавать агреман Гайдаю в ответ на официальный запрос Киева. В Казахстане мотивировали свое решение тем, что хотели бы видеть на этом посту профессионального дипломата, коим экс-глава Луганской ОВА не является.