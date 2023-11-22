"Она не в своем уме": Гайдай ответил на критику со стороны Безуглой

Он также считает ее совершенно некомпетентным человеком

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая не раз попадала в скандалы, не посещала Луганскую область накануне 24 февраля 2022 года. При этом она является заместителем председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил бывший глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он также прокомментировал обвинение со стороны Безуглой в том, что он на посту главы ОВА якобы не занимался обороной.

Гайдай подчеркнул, что обороной должны заниматься военные, а не областная военная администрация. По его словам, ОВА должна помогать военным.

"Я не могу построить в чистом поле склад и сказать, что вот я вам построил склад. Ну это бред. Не могу построить траншеи, потому что они скажут: Владимирович, вы что с ума сошли, у нас совсем в другом направлении будет оборона", – заявил он.

Гайдай рассказал, как именно происходило его сотрудничество с военными в регионе. "Они приходят и говорят: Сергей Владимирович, нам нужен лес. Ок, я помогаю. Нам нужна техника. Ок, я помогаю. Военные получали все: я ремонтировал оружие, привозил его, помогал с дронами "Mavic", помогал с едой, укреплениями, обогревателями, тепловизорами, патронами, машинами… Нет вопроса, на которые я бы не реагировал", – отметил он.

"Безуглая не понимает, о чем она говорит. Она должна была бы как член комитета накануне полномасштабного вторжения проинспектировать ситуацию в области. А ее не было", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, Безуглая должна понимать, что область в прямом смысле не отвечает за оборону. Гайдай подчеркнул, что ОВА не воюет, а помогает воевать.

"И если она так уверена в своей правоте, то она абсолютно некомпетентный человек. Она ездила по подразделениям с телефоном, а затем по тем позициям были прилеты. В Лисичанске, где она была, просто развалили в хлам ситуационный центр. Туда прилетело 11 ракет. Там у нас был такой ситуационный центр, а на самом деле это был горотдел полиции, куда приезжали военные, полицейские, СБУ, я приезжал, и мы там общались, планировали, занимались работой, вот она приехала с телефоном, покрутилась там несколько дней, и все. Одиннадцать ракет! Ну, это просто ужас", – отметил он.

В то же время, Гайдай заявил, что для него Безуглая не ассоциируется с Офисом президента. " Она не в своем уме человек, который в воздух бросает какие-то тезисы. Пусть руководитель Офиса президента Андрей Ермак скажет, есть ли ко мне претензии среди военных. Мне никто претензий не выдвигал ни официально, ни кулуарно", — подытожил он.

Как известно, в июле 2022 года Безуглая обвинила Гайдая в плохой подготовке к обороне Луганской области и призвала уволить его с должности главы ОВА. В свою очередь Гайдай заявил, что нардепка "вообще не в своем уме".

Подробнее об этом и многих других актуальных вопросах читайте в полной версии интервью: "Окончит ли войну смерть путина? Сергей Гайдай о подготовке к вторжению, споре Залужного и Зеленского и тупике на фронте".

Напомним, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности главы Луганской ОВА.