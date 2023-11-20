Марьяна, иди спать. В какие скандалы попадала Безуглая

Одиозная нардепка поссорилась с спикером Воздушных сил из-за странных претензий к Залужному

Нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая снова оскандалилась. На этот раз одиозная политика "бросила вызов" спикеру Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату и неожиданно получила откровенный ответ. Спикер, не подбирая слов, написал, что Безуглая его достала. Этот комментарий стал очень популярен, набрав больше, чем двести понравившихся.

"Телеграф" рассказывает об этом скандале подробнее и напоминает предыдущие случаи с публичными перепалками нардепа.

"Марьана, иди спать"

Свежий конфликт начался с того, что Безугла сделала провокационное сообщение, в котором заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – живой человек, из которого делают идола, чтобы потом просто использовать. При этом она упрекнула Залужного за встречу с известной волонтером Данной Яровой, назвав ее "подругой" и "дамой".

Сообщение Безуглой о Залужном

"Вижу, как это развивается с каждым днем. Не буду молчать и об этом. И да, Главком мог бы не молчать тоже на этот счет, но, к сожалению, вижу, что он дает возможность этому происходить, тратя часы на нетворкинг, встречи с гражданскими и автографы. За что? За эти часы можно спланировать проверку медобеспечения или проверить качество курса подготовки. Или же дописать диссертацию? Или же съездить в ТЦК СП и своими глазами увидеть и проверить! Или просто дальше будем всех мобилизовать без того, чтобы человек знала, куда, как и где?”, – написала Безуглая.

Сообщение вызвало гнев сообщества, о чем свидетельствует куча злых смайликов, а также негативные комментарии военных. К примеру, сообщение прокомментировал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Реакцию на пост также сделал пресс-секретарь Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, написавший у себя на странице, что после откровенной дискредитации главнокомандующего удаляет Безуглую из друзей в Facebook.

Игнат написал, что удалит Безуглую из друзей

Удаление из друзей – дело серьезное, поэтому Безуглая решила выразить свою реакцию, но уже на странице Юрия Игната. Она отвергла обвинения в дискредитации Залужного, но начала упрекать Игната в исполнении команды сверху. На что спикер ПС ВСУ сделал тот самый знаменитый комментарий:

"Нет, просто ты уже получила, если честно. Поэтому да. Мое решение. Желаю успеха", — ответил Игнат.

Игнат сказал, что Безуглая его достала

Нардеп продолжала засыпать спикера вопросами, игнорируя факт, что тот довольно резко завершил разговор. Народная избранница предположила, что представитель Воздушных сил вынужден умалчивать о проблемах в войсках.

"Что у нас с ПВО, проблема только в количестве или в качестве применения? Как охраняются аэродромы? А еще вам прекрасно известен кейс из Bayraktar. Почему дроны до списываются только через Воздушные силы, вы не отдаете это на упрощение? Вы же знаете" – спросила нардеп.

Спикер на вопрос Безуглой в комментариях отвечать не стал, ограничившись замечанием, что служит в ВСУ 30 лет и в самом деле знает ситуацию.

Таксист

Летом депутат публично поссорилась с водителем такси, который ведет блог об интересных пассажирах в столице. Безуглая стала первой, кто выразил недовольство. Водитель опубликовал детали поездки со "слугой" Марьяной Безуглой, мол и во время разговора с ним пожелала "отдельной части общества исчезнуть". Кстати, это не в первое, когда нардепка Безуглая желает части общества скрыться, поэтому водитель прикрепил к посту соответствующий скриншот.

Через сообщение, "слуга" Безуглая обвинила водителя такси в разглашении конфиденциальной информации. Сначала она разместила комментарий под постом столичного водителя, что "шокирована" его постом, а затем сама посвятила этому посту. В посте Безугла добавила, что вынуждена обратиться в компанию официально, поскольку не может рассчитывать на конфиденциальность услуг.

Безуглая поссорилась с таксистом

"Неприятно шокирована: могу ли рассчитывать на конфиденциальность, пользуясь украинской компанией Uklon, когда водитель публикует все детали поездки и сочетает это с политическим контекстом? К личным впечатлениям и деталям, включая стоимость и направление, прилагает мой ответ на нападки одной политсилы?", – написала нардеп.

После сообщения водитель удалил свой пост и предложил депутату на законодательном уровне урегулировать деятельность онлайн-служб такси, поскольку Uklon (как и другие онлайн-сервисы такси) – посредник между водителем и пассажиром и не является работодателем для водителя.

"Я рассекретил ее суперважную поездку с чрезвычайной миссией государственного значения. Как она считает. Забывая, что она публичная личность . Узнаваемое лицо (хотя вам такого имиджа не пожелаю). И главное – лицо, которое находится на службе, в том числе и у водителя такси Антона и других мелких людей этой страны, — пишет таксист.- Вы просто совершаете поездку у частного водителя. А подогнать законодательство, чтобы "такси" в Украине стало действительно такси — это и есть задача нардепов", — написал водитель.

Бутусов

В мае прошлого года Безуглая выступила с предложением заставить "замолчать" в Facebook с помощью СБУ редактора "Цензор.Нет" Юрия Бутусова. Последний в то время находился в Донбассе вместе с украинскими военными. Также Безуглая обвиняла журналиста в подыгрывании россии в социальных сетях. Главное возмущение Марьяны Безуглой заключалось в том, что Бутусов якобы "безнаказанно излагает тонны информации", что касается ВСУ, их позиций и боев с российской армией.

Бутусов назвал обвинение Безуглой откровенной ложью и политическим давлением. Журналист полностью опроверг заявления, потребовав у Безуглой как члена комитета по обороне, безопасности и разведке ВР передать в СБУ материалы о якобы объявлении тайной информации, а также в СБУ — возбудить уголовное дело, чтобы Бутусов мог защищаться в суде.

Конфликт с Яровой

В августе прошлого года Безуглая назвала известную волонтерку Дану Ярову "фейковой", после чего в сети начался скандал. В ответ Яровая написала в своем Фейсбуке, что благодарна многим поддержавшим ее военнослужащим и волонтерам, однако отметила, что причины спора лежат не на поверхности. В частности, она отметила, что намерена пойти в политику и рассматривает предложения. Она предположила, что ее почему-то восприняли как серьезного оппонента, а Безуглую назвала "говорящей головой".

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале вокруг Ирины Фарион, которая сдала крымского студента в ФСБ и оскорбила бойцов "Азова" из-за того, что они говорят по-русски. В ответ на это она получила шквал критики, к которой присоединился и майор ВСУ Максим Жорин.