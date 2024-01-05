Безуглую лишили должности после ряда скандалов и критики Залужного: она уже ответила

Она останется членом Комитета

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая была отозвана с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Соответствующее решение принято на заседании Комитета.

Об этом Безуглая сообщила на своей странице в Facebook. В то же время она отметила, что это лишь рекомендация от Комитета, а соответствующее решение можно принять только путем голосования в сессионном зале.

"Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие, а коллеги проголосовали. Я не сдамся никогда и ни один шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", — написала нардеп.

Она также отметила, что ей досадно за коллег в Комитете. По мнению Безуглой, если бы каждый активно присоединился к работе с сектором нацбезопасности и обороны "и не принимал конъюнктурные решения по поводу того, чтобы выгодно сказать, а что нет, то были бы совсем другие реалии".

В свою очередь член Комитета Вадим Ивченко на своей странице в Facebook сообщил, что в пятницу, 5 января, Комитет принял решение об отзыве Безуглой с должности заместителя его председателя. Он также отметил, что лично голосовал "за".

"Считаю, что в Верховной Раде на должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции — в политическом и информационном пространствах", — написал Ивченко.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Комитет принял решение отозвать Безуглую почти единогласно. По его словам, 1 нардеп воздержался. В то же время Железняк подчеркнул, что ее отозвали только с должности заместительницы, то есть она будет и дальше оставаться членом Комитета.

В свою очередь народный депутат Александр Федиенко также подтвердил, что комитет принял такое решение. В то же время он подчеркнул, что теперь Регламентный комитет должен вынести его в зал ВРУ, а народные депутаты должны поддержать такое постановление или нет.

Следует отметить, что согласно регламенту Верховной Рады снятие народного депутата с должности заместителя председателя комитета должно быть утверждено голосованием в сессионном зале. Сам комитет может только инициировать такое решение.

Напомним, народный депутат Украины Марьяна Безуглая показала анонсированный ранее новый законопроект о мобилизации после внесения замечаний от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она сообщила, что должна измениться в рамках этого закона.