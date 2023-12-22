Снижение возраста для мобилизации и исчезновения призыва: Безуглая рассказала детали о новом законе

Призывной возраст мобилизации будет снижен до 25 лет вместо 27

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая показала анонсированный ранее новый закон о мобилизации после внесения замечаний от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она сообщила, что должно измениться в рамках этого закона.

Детальную информацию об этом Безуглая опубликовала в пятницу, 22 декабря, на своей странице в Facebook. Нардеп подчеркнула, что призывной возраст мобилизации будет снижен до 25 лет вместо 27.

Кто получает отсрочку и право на освобождение от мобилизации

Лица с инвалидностью 1-2 группы (пока 2 группу оставили);

Те, кто имеет трое и более детей;

Если двое военнослужащих имеют ребенка, то 1 имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

Если в семье лицо несовершеннолетнее с инвалидностью.

Если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка);

Попечители лица с инвалидностью 1-2 групп, признанной в судебном порядке недееспособным.

Беременные женщины и женщины в декрете.

Только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Список тех, кто имеет отсрочку, но не увольнение

Получатели последовательного высшего образования, которым < = 30 лет;

Все ученые с учеными званием;

Все преподаватели, работающие на полную ставку.

Не подлежат мобилизации в течение 6 месяцев после увольнения

срочники.

Не подлежат мобилизации в течение 2 лет после увольнения

Те, кто кто был мобилизован и уволен (кроме срочников).

Кто может быть мобилизован только по желанию

лица, освобожденные из плена;

женщины.

Основания для увольнения

побывавшие в плену (недобровольно);

генералы по решению военного руководства;

служба во время действия военного положения 36 месяцев;

заключение краткосрочного контракта при мобилизации (лица 18-24 года, кроме лиц офицерского состава).

Убирается право на отсрочку при постановке на военный учет

госслужащих,

правоохранителей,

прокуроров,

ГИС (Государственная исполнительная служба)

Срочная служба

будет убрана срочная служба;

увольнение срочников;

все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет).

Изменение в процессе мобилизации

Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.

Мобилизация транспортных средств – расширение на всех, кроме физических лиц. Уточнение.

Обязанности граждан

Предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю.

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Самостоятельно явиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных (Мобилизовать в ЦНАПе не могут! Только уточнить данные).

Постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВОД) во время действия военного положения (электронный аналог – сертификат защитника).

Что изменится в бронировании

КМУ – просмотр забронированных.

Новые критерии для бронирования в государственных органах (от 25 до 50 процентов)

Рекрутинг — как это будет

Рекрутинг в ЦНАПе, центрах занятости и центрах рекрутинга (только добровольно).

Прямой призыв в воинские части через рекрутинг.

Что изменится в военной службе

Мобилизированный во время подготовки – рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное обеспечение). Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.

Базовая военная служба – рекрут.

Убирается категория "ограниченно пригодный". Остаются только пригодные и непригодные. Часть станет непригодной, часть – приданой. Повторное прохождение ВВК.

Возможность прохождения военной службы по призыву во время мобилизации по желанию лица, приговоренного к отбыванию наказания с испытанием.

Социальная защита:

Отпуск 30 дней без разделения на части один раз в год (дается три раза за 36 месяцев мобилизации)

Отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для тех, кто продолжает служить.

Перечень семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом (сейчас и Закон и Кабмин – разногласия).

Как будут вручать повестки

В ТЦК СП представителями ТЦК СП;

По месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими;

По месту работы представителями ТЦК СП, работодателем, полицейскими;

В общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2023 года в "Слуге народа" анонсировали новый законопроект о мобилизации. В частности, он будет также касаться и демобилизации и ротации.