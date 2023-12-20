Электронный реестр уже работает: в ВСУ рассказали, что должно измениться для военнообязанных

Полноценный запуск реестра упростит проведение мобилизации

В Украине уже работает электронный реестр военнообязанных "Оберег", но его функционал используется еще не на полную. В дальнейшем к нему подключат еще другие реестры, которые еще больше должны усовершенствовать мобилизацию.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина рассказал представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо. Он объяснил, что "Оберег" еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.

"Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты – НДФЛ – уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП", — сказал он.

По словам Фитьо, на данный момент электронная база, работающая в ТЦК, только позволяет осуществлять меры оповещения граждан в любой точке страны. То есть гражданин, например, из Луганска или Сум может получить повестку в Одессе. Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный.

"Это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона. Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу, автоматически отпадут", — говорит спикер.

По мнению спикера ВСУ, полноценный запуск реестра упростит проведение мобилизации ресурсов – как человеческих, так и транспортных, и многое другое.

"Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть некий страх к посещению ТЦК и СП. Они полагают, что первая повестка – это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу", — говорит Фитьо.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, откуда Минобороны может получить информацию для единого госреестра призывников.