Електронний реєстр вже працює: у ЗСУ розповіли, що має змінитись для військовозобов'язаних

Повноцінний запуск реєстру спростить проведення мобілізації

В Україні вже працює електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг", але його функціонал використовується ще не на повну. Надалі до нього підключать ще інші реєстри, які ще більше мають удосконалити мобілізацію.

Про це повідомив в інтерв’ю РБК-Україна представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо. Він пояснив, що "Оберіг" ще не синхронізовано з іншими державними реєстрами.

"Коли відповідний законопроект буде прийнято, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних. І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП", — сказав він.

За словами Фітьо, на даний момент електронна база, яка працює в ТЦК, лише дозволяє здійснювати заходи оповіщення громадян у будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, із Луганська чи Сум може отримати повістку в Одесі. Наразі ці дані, які були у паперовому вигляді, перенесені до електронного.

"Це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює – усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть", — каже. спікер.

На думку спікера ЗСУ, повноцінний запуск реєстру спростить проведення мобілізації ресурсів – як людських, так і транспортних та багато іншого.

"Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка – це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу", — каже Фітьо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, звідки Міноборони може отримати інформацію для єдиного держреєстру призовників.