Чи замінить рекрутинг мобілізацію в Україні: у Міноборони відповіли

У багатьох є неправильне розуміння того, що таке рекрутинг та що таке мобілізація

Нещодавно введений рекрутинг до Збройних Сил України не замінить мобілізацію, оскільки є сервісом для добровольців. Таким чином людина, яка бажає стати частиною "військової сім’ї", має можливість вибрати для себе спеціальність та вигідні умови.

Про це речник Міністерства оборони України Іларіон Павлюк сказав в ефірі Радіо Свобода. За його словами, важливо розуміти, що обов’язок захищати Батьківщину стоїть також перед тими, хто не хоче йти на службу добровільно.

"Загалом, є неправильне розуміння того, що таке мобілізація та рекрутинг, люди змішують це до купи або думають, що рекрутинг має бути замість мобілізації", - сказав Павлюк.

Спікер пояснив, що рекрутинг — це спосіб покращити сервіс для українців, які хочуть частину Збройних сил добровільно. Однак рекрутинг не означає повної відмови від мобілізації.

"Це не так, що ми введемо рекрутинг, а отже, тепер підуть воювати лише ті, хто хоче. Важливо розуміти, що захищати країну — це обов’язок кожного громадянина. І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов до армії, він створений для того, щоб ті, хто хоче воювати, змогли вибрати вигідні для себе умови та спеціальності", — зазначив він.

Павлюк наголосив, що результати рекрутингу можна буде починати оцінювати вже за приблизно два місяці. Він також сказав, що на початку впровадження цієї системи вже є заявки від українців.

"Для того, щоб нормально оцінити, треба дивитися, скільки умовно з людей, які цим зацікавилися, реально дійдуть до ВЛК. Скільки з них потім виявляться придатними до служби й опиняться в армії", — підсумував спікер Міноборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовослужбовець Юрій Гудименко припускав, що рекрутинг може стати ефективною заміною мобілізації.