Рекрутинг до війська може стати ефективною заміною мобілізації - військовослужбовець Юрій Гудименко

Мобілізація через військкомати є неефективною та навіть шкідливою, адже через відсутність відбору бійців на "гарячі точки" фронту потрапляють демотивовані та некваліфіковані люди. Потрібно розробляти новий підхід, і за основу взяти систему рекрутингу.

Про це в інтерв’ю для Радіо Перше Львів розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"У нас в країні є хороший приклад, як працює Третя окрема штурмова бригада, найнявши рекрутингову агенцію для набору військових. Але якщо ми в ТЦК вимовимо слово "рекрутинг", на нас подивляться як на диверсантів. Їм незрозуміла логіка рекрутингу, їм зрозуміла логіка "полювання на людей". Їх цікавить кількість. А третій штурмовій бригаді цікава якість, бо їм з цими людьми воювати. Якщо повертатися до іноземного досвіду, то можна досить легко побачити у США: морська піхота має свої рекрутингові центри та самостійно набирає собі людей. Нема такого, що командир бригади дзвонить у військкомат і каже "кого ви мені понабирали, це ж алкаші і наркомани". А у нашому випадку є військкомат, який таким чином закрив кількість", — переконаний Юрій Гудименко.

За словами військового, бойові бригади зацікавлені у мотивованих бійцях, а це можливо забезпечити тільки завдяки застосуванню нових підходів до мобілізації — рекрутингу. Тоді з рекрутерів та команди можна буде спитати чи похвалити за результат.

"В Україні є різні види військ. І нам варто розглянути можливість експерименту на базі ДШВ. Адже це єдиний вид військ, які мають право самі обирати мобілізованих. Я б зробив тестовий варіант, коли іншим видам військ дозволять так само. Я думаю, що вийде чудово", — підсумував Гудименко.