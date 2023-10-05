Рекрутинг в армию может стать эффективной заменой мобилизации — военнослужащий Юрий Гудыменко

Мобилизация через военкоматы неэффективна и даже вредна, ведь из-за отсутствия отбора бойцов на "горячие точки" фронта попадают демотивированные и неквалифицированные люди. Нужно разрабатывать новый подход и за основу взять систему рекрутинга.

Об этом в интервью Радио Первое Львов рассказал военнослужащий и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"У нас в стране есть хороший пример, как работает Третья отдельная штурмовая бригада, наняв рекрутинговое агентство для набора военных. Но если мы в ТЦК произнесем слово "рекрутинг", на нас посмотрят как на диверсантов. Им непонятна логика рекрутинга, им ясна логика "охота на людей". Их интересует количество. А третьей штурмовой бригаде интересное качество, потому что им с этими людьми воевать. Если возвращаться к иностранному опыту, то можно довольно легко увидеть в США: морская пехота имеет свои рекрутинговые центры и самостоятельно набирает себе людей. Нет такого, что командир бригады звонит в военкомат и говорит "кого вы мне набрали, это же алкаши и наркоманы". А в нашем случае есть военкомат, который таким образом закрыл количество", — убежден Юрий Гудыменко.

По словам военного, боевые бригады заинтересованы в мотивированных бойцах, а это можно обеспечить только благодаря применению новых подходов к мобилизации — рекрутингу. Тогда с рекрутеров и команды можно будет спросить или похвалить результат.

"В Украине есть разные виды войск. И нам стоит рассмотреть возможность эксперимента на базе ДШУ. Ведь это единственный вид войск, которые имеют право сами выбирать мобилизованных. Я бы сделал тестовый вариант, когда другим видам войск разрешат так же. Я думаю, что получится прекрасно", — подытожил Гудыменко.