Заменит ли рекрутинг мобилизацию в Украине: в Минобороны дали ответ

У многих есть неправильное понимание того, что такое рекрутинг и что такое мобилизация

Недавно введенный рекрутинг в Вооруженные силы Украины не заменит мобилизацию, поскольку является сервисом для добровольцев. Таким образом человек, желающий стать частью "военной семьи", имеет возможность выбрать для себя специальность и выгодные условия.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк сказал в эфире Радио Свобода. По его словам, важно понимать, что обязанность защищать Родину стоит также и перед теми, кто не хочет идти на службу добровольно.

"В общем, есть неправильное понимание того, что такое мобилизация и рекрутинг, люди смешивают это в кучу или думают, что рекрутинг должен быть вместо мобилизации", — сказал Павлюк.

Спикер объяснил, что рекрутинг — это способ улучшить сервис для украинцев, которые хотят часть частью Вооруженных сил добровольно. Однако рекрутинг не означает полного отказа от мобилизации.

"Это не так, что мы введем рекрутинг, а значит, теперь пойдут воевать только те, кто хотят. Важно понимать, что защищать страну — это обязанность каждого гражданина. И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в армию, он создан для того, чтобы те, кто хочет воевать, смогли выбрать выгодные для себя условия и специальности", — отметил он.

Павлюк подчеркнул, что результаты рекрутинга можно будет начинать оценивать уже через примерно два месяца. Он также сказал, что в самом начале внедрения этой системы, уже есть заявки от украинцев.

"Для того, чтобы нормально оценить, надо смотреть, сколько условно из заинтересовавшихся этим людей реально дойдут до ВВК. Сколько из них потом окажутся пригодными к службе и окажутся в армии", — подытожил спикер Минобороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военнослужащий Юрий Гудыменко предполагал, что рекрутинг может стать эффективной заменой мобилизации.