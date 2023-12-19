Мобілізація продовжується: Зеленський розповів, скільки людей просять військові

Українські військовослужбовці звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням мобілізувати ще 500 тисяч людей у ЗСУ. Глава держави відповів, що це коштуватиме Україні приблизно 500 млрд доларів.

Про це стало відомо під час пресконференції Володимира Зеленського сьогодні, 19 грудня. Також він зазначив, що важливим є не лише питання мобілізації, а й демобілізації в Україні.

За словами президента, Генштаб ЗСУ та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний порушили питання мобілізації на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача. Додаткові людські ресурси, за словами президента, це питання контрнаступних дій та безпеки країни.

"Вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів. Це питання, насамперед людей, а також це питання справедливості, обороноздатності країни та фінансів… Маю бути комплексний план, але я поки в ньому не побачив питання про демобілізацію, хоча це питання номер один… Додаткова мобілізація буде коштувати зайвих 500 мільярдів гривень", — сказав Володимир Зеленський.

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