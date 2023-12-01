Зеленський провів засідання Ставки та зробив заяву щодо мобілізації
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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. Профільні міністерства озвучили кілька пропозицій щодо мобілізації та демобілізації. Незабаром будуть представлені комплексні розв'язання цих проблем.
Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні. Також військові доповіли про ситуацію на фронті та нагальні проблеми захисників.
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