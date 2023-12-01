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Зеленський провів засідання Ставки та зробив заяву щодо мобілізації

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 01 грудня 2023, 19:35
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. Профільні міністерства озвучили кілька пропозицій щодо мобілізації та демобілізації. Незабаром будуть представлені комплексні розв'язання цих проблем.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні. Також військові доповіли про ситуацію на фронті та нагальні проблеми захисників.

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