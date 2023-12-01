Укр

Зеленский провел заседание Ставки и сделал заявление насчет мобилизации

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 01 декабря 2023, 19:35
Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. Профильные министерства озвучили несколько предложений касательно мобилизации и демобилизации. Вскоре будут представлены комплексные решения этих проблем.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении. Также военные доложили о ситуации на фронте и насущных проблемах защитников.

Новость дополняется..