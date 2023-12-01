Зеленский провел заседание Ставки и сделал заявление насчет мобилизации
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. Профильные министерства озвучили несколько предложений касательно мобилизации и демобилизации. Вскоре будут представлены комплексные решения этих проблем.
Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении. Также военные доложили о ситуации на фронте и насущных проблемах защитников.
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