Демобілізація буде, але не для всіх: гучна заява Данилова

Військові згодні з таким рішенням

В Україні найближчим часом планують провести демобілізацію військовослужбовців строкової служби, термін служби яких уже минув. Відповідну пропозицію президента Володимира Зеленського підтримали на Ставці верховного головнокомандувача.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, повідомляє Українське Радіо. За його словами, таке рішення є справедливим.

Секретар РНБО наголосив, що під час засідання Ставки цьому питанню було приділено велику увагу. Він пояснив, що це необхідно для того, щоб справедливо займатися питанням приєднання до нашої армії тих людей, які потрібні для забезпечення обороноздатності країни.

"Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх", — зазначив Данилов.

За словами секретаря РНБО, строковики, у яких минув термін служби, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт. За його словами, решту ж буде демобілізовано.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді планують навести лад у законодавстві щодо мобілізації та зібрати всі законопроекти в один документ. Він стосуватиметься не лише мобілізації, а й демобілізації військовослужбовців.