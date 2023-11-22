Мобілізація триває: кому треба явитися у військкомат без повістки

Військовозобов’язані мають ставати на облік самостійно

В Україні для всіх чоловіків, а також для жінок, які закінчили військову кафедру, є обов’язковою постановка на військовий облік. Військовозобов’язані громадяни мають явитися у ТЦК у встановлені законом терміни без повістки.

Правила взяття та зняття з військового обліку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів прописані в Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відповідно до його пункту 21, на військовому обліку повинні перебувати:

призовники – чоловіки віком від 18 до 27 років (закликаються на строкову службу у мирний час, під час воєнного стану не підлягають мобілізації);

військовозобов’язані – чоловіки та жінки призовного віку (від 18 до 60 років), які перебувають на службі у запасі (мають досвід військової служби або закінчили військову кафедру);

резервісти — ведуть цивільний спосіб життя, але приписані як військовий резерв до певних військових частин (при мобілізації призиваються відразу до підрозділів, до яких приписані).

Важливо знати, що воєнний стан не скасовує правил постановки на військовий облік навіть для тих, хто за законом не може бути мобілізований. Військовозобов’язані мають ставати на облік самостійно. Це робиться без отримання повістки. Призовники стають на військовий облік за рік до призовного віку (у рік, коли їм виповнюється 17 років). Студенти медичних навчальних закладів, у тому числі жінки, стають на тимчасовий військовий облік на останньому курсі за місцем навчання. Після випуску вони мають з’явитися до ТЦК за місцем проживання.

У разі зміни облікових даних, військовозобов’язані, які вже стоять на військовому обліку, повинні прийти в ТЦК без повістки. Вони також мають відвідати військкомат без виклику і коли настав час повторно проходити військово-лікарську комісію.

Військовозобов’язані чоловіки та жінки повинні прийти до ТЦК без повістки у таких випадках:

вступ на денну форму навчання, що дає право на відстрочку від мобілізації;

зміна персональних даних (імені, сімейного стану, народження дітей);

зміна місця роботи чи адреси у межах територіальних повноважень ТЦК;

переїзд на постійне місце проживання, яке належить до іншого територіального центру комплектування (встати на облік потрібно протягом семи днів після переїзду);

зміна стану здоров’я (серйозні захворювання, травми, одержання/зняття інвалідності).

Якщо людина має серйозне захворювання, яке ускладнює або унеможливлює особисту явку в ТЦК, можна уточнити свої дані поштою. Для цього потрібно надіслати засвідчені нотаріально копії медичних документів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Раді хочуть змінити закон про мобілізацію та військову службу. Зміни торкнуться кількох категорій.