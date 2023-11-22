Мобилизация продолжается: кому нужно явиться в военкомат без повестки

Военнообязанные должны становиться на учет самостоятельно

В Украине для всех мужчин, а также для женщин, закончивших военную кафедру, является обязательной постановка на воинский учет. Военнообязанные граждане должны являться в ТЦК в установленные законом сроки без повестки.

Правила взятия и снятия с военного учета для призывников, военнообязанных и резервистов прописаны в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно его пункту 21, на воинском учете должны состоять:

призывники – мужчины в возрасте от 18 до 27 лет (призываются на срочную службу в мирное время, во время военного положения не подлежат мобилизации);

военнообязанные – мужчины и женщины призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые находятся на службе в запасе (имеют опыт военной службы или закончили военную кафедру);

резервисты — ведут граждански образ жизни, но приписаны в качестве военного резерва к определенным воинским частям (при мобилизации призываются сразу в подразделения, к которым приписаны).

Важно знать, что военное положение не отменяет правил постановки на воинский учет даже для тех, кто по закону не может быть мобилизован. Военнообязанные должны становиться на учет самостоятельно. Это делается без получения повестки. Призывники становятся на воинский учет за год до наступления призывного возраста (в год, когда им исполняется 17 лет). Студенты медицинских учебных заведений, в том числе женщины, становятся на временный воинский учет на последнем курсе по месту прохождения учебы. После выпуска они должны явиться в ТЦК по месту жительства.

В случае изменения учетных данных, военнообязанные, которые уже стоят на воинском учете должны являться в ТЦК без повестки. Они также должны посетить военкомат без вызова и когда пришло время повторно проходить военно-врачебную комиссию.

Военнообязанные мужчины и женщины должны прийти в ТЦК без повестки в таких случаях:

поступление на дневную форму обучения, что дает право на отсрочку от мобилизации;

изменение персональных данных (имени, семейного положения, рождение детей);

смена места работы или адреса в пределах территориальных полномочий ТЦК;

переезд на постоянное место жительства, которое относится к другому территориальному центру комплектования (встать на учет нужно в течение семи дней после переезда);

изменение состояния здоровья (серьезные заболевания, травмы, получение/снятие инвалидности).

Если человек имеет серьезное заболевание, которое затрудняет или делает невозможной личную явку в ТЦК, можно уточнить свои данные по почте. Для этого нужно отправить заверенные нотариально копии медицинских документов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде хотят изменить закон о мобилизации и военной службе. Изменения коснутся нескольких категорий.