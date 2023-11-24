"Люди повинні розуміти": Зеленський сказав, коли чекати на новий план з мобілізації

Президент озвучив, для чого потрібний комплексний план мобілізації

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня буде готовий план комплексного плану з мобілізації, про що він сьогодні говорив на Ставці верховного головнокомандувача. Він додав, що це питання зараз є вкрай актуальним і українці повинні розуміти всі подробиці.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом у Києві сьогодні, 24 листопада. Президент зазначив, що питання мобілізації у ширшому сенсі стосується і демобілізації, а також ТЦК та проходження ВЛК.

Зеленський заслухав доповіді від профільних міністрів та військових командирів про те, які на сьогодні є проблеми, як їх вирішити та які законодавчі зміни потрібно внести.

"Є якісь рішення, які одразу ми ухвалили. Але я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій — куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. У мобілізації дуже важливо, щоб знаєте — як із пункту "А" в пункт "Б". Щоб не було, що ми тільки розуміємо з пункту "А" і розуміємо, куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплексний план з цього питання буде наступним тижні", — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент додав, що є в цьому аспекті ще й економічні питання, тож поставив завдання Головному ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умерову, а також прем'єру Денису Шмигалю. Наступного тижня Зеленський чекає від них доповіді щодо мобілізації та демобілізації в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи є потреба мобілізувати жінок в Україні на сьогодні. У Верховній Раді відповіли.