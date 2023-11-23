"Дуже чутливе питання": у Раді анонсували єдиний законопроект про мобілізацію

Документ торкнеться як мобілізації, так і демобілізації

Українські нардепи хочуть навести лад у законодавстві щодо мобілізації та зібрати всі законопроєкти в один документ, щоб комплексно розв'язати це питання.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, документ стосуватиметься не лише мобілізації, а й демобілізації військовослужбовців.

"Є багато питань, які потрібно врегулювати. І я хочу, щоб країною не розносилися непідтверджені чутки, зробити краще так, що коли ми на комітеті сформулюємо одну редакцію, зробити ефір і про це розповісти. Тому що зараз це питання дуже чутливе", — сказав він.

За його словами, зараз у Раді зареєстровано близько 10 документів, які стосуються мобілізаційних питань, а тому їх намагаються поєднати в одне. Щодо термінів, то очікується, що проєкт представлять у середині грудня.

Арахамія зазначив, що насамперед законопроєкт торкнеться питань про те, що:

є люди, які воюють уже два роки без ротацій;

інваліди 1 та 2 груп не можуть демобілізуватися;

демобілізація також не призначена для людей, які пройшли полон;

не вирішено юридичних моментів у становищі військових з онкологічними захворюваннями, які обмежено придатні до служби;

необхідно врегулювати питання призовного віку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яких студентів можуть призвати до ЗСУ та які хвороби більше не привід для відстрочення.