"Дуже чутливе питання": у Раді анонсували єдиний законопроект про мобілізацію
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Документ торкнеться як мобілізації, так і демобілізації
Українські нардепи хочуть навести лад у законодавстві щодо мобілізації та зібрати всі законопроєкти в один документ, щоб комплексно розв'язати це питання.
Як розповів в ефірі єдиного марафону новин голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, документ стосуватиметься не лише мобілізації, а й демобілізації військовослужбовців.
"Є багато питань, які потрібно врегулювати. І я хочу, щоб країною не розносилися непідтверджені чутки, зробити краще так, що коли ми на комітеті сформулюємо одну редакцію, зробити ефір і про це розповісти. Тому що зараз це питання дуже чутливе", — сказав він.
За його словами, зараз у Раді зареєстровано близько 10 документів, які стосуються мобілізаційних питань, а тому їх намагаються поєднати в одне. Щодо термінів, то очікується, що проєкт представлять у середині грудня.
Арахамія зазначив, що насамперед законопроєкт торкнеться питань про те, що:
- є люди, які воюють уже два роки без ротацій;
- інваліди 1 та 2 груп не можуть демобілізуватися;
- демобілізація також не призначена для людей, які пройшли полон;
- не вирішено юридичних моментів у становищі військових з онкологічними захворюваннями, які обмежено придатні до служби;
- необхідно врегулювати питання призовного віку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яких студентів можуть призвати до ЗСУ та які хвороби більше не привід для відстрочення.