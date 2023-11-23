"Очень чувствительный вопрос": в Раде анонсировали единый законопроект о мобилизации
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Документ коснется как мобилизации, так и демобилизации
Украинские нардепы хотят навести порядок в законодательстве относительно мобилизации и собрать все законопроекты в один документ, чтобы комплексно решить этот вопрос.
Как рассказал в эфире единого марафона новостей глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, документ будет касаться не только мобилизации, но и демобилизации военнослужащих.
"Есть много вопросов, которые нужно урегулировать. И я хочу, чтобы по стране не разносились неподтвержденные слухи, сделать лучше так, что когда мы на комитете сформулируем одну редакцию, сделать эфир и об этом рассказать. Потому что сейчас этот вопрос очень чувствителен", — сказал он.
По его словам, сейчас в Раде зарегистрировано около 10 документов, которые касаются мобилизационных вопросов, а потому их пытаются объединить в один. Что касается сроков, то ожидается, что проект представят в средине декабря.
Арахамия отметил, что в первую очередь законопроект коснется вопросов о том, что:
- есть люди, которые воюют уже два года без ротаций;
- инвалиды 1 и 2 групп не могут демобилизироваться;
- демобилизация также не предусмотрена для людей, прошедших плен;
- не решены юридические моменты в положении военных с онкологическими заболеваниями, которые ограниченно пригодны к службе;
- необходимо урегулировать вопросы призывного возраста.
Напомним, ранее мы писали о том, каких студентов могут призвать в ВСУ и какие болезни больше не повод для отсрочки.