Рекрутинг в ВСУ: в Минобороны назвали самые популярные вакансии

Попасть в Вооруженные силы можно не только путем мобилизации

Министерство обороны Украины недавно запустило проект рекрутинга на службу в Вооруженных силах. В ведомстве надеются, что благодаря этому в ряды ВСУ удастся трудоустроить несколько тысяч человек.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. По ее словам, на сегодняшний день наиболее популярными вакансиями являются те, что связаны с ИТ, а также штурмовики.

"Больше всего отзывов именно на эти вакансии. Но мы видим, что и на вакансии штурмовиков, например, очень хорошие отзывы. Это может звучать как маленькие цифры. Но когда на 1 должность штурмовика происходит 10 отзывов — это очень хороший показатель", — подчеркнула она.

Калмыкова выразила мнение, что сначала люди будут присматриваться к этому проекту, а дальше все больше будут доверять такому подходу. По ее словам, таким путем уже и раньше было трудоустроено в армию несколько тысяч человек.

Калмыкова подчеркнула, что Минобороны также развивает свою внутреннюю систему. Кроме того, министерство будет развивать сотрудничество с внешними агентами.

Ранее в рамках проекта о рекрутинге в Вооруженные силы Украины Минобороны подписало соглашение о сотрудничестве с компанией Work.ua. На сайте поиска работы появится информация об открытых вакансиях в армии.

Напомним, Минобороны Украины решило сменить армейскую кадровую политику. Согласно планам до 2028 года набирать людей в ВСУ будут по совсем иному принципу.