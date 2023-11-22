Рекрутинг до ЗСУ: у Міноборони назвали найпопулярніші вакансії

Попасти до Збройних сил можна не тільки шляхом мобілізації

Міністерство оборони України нещодавно запустило проєкт про рекрутинг на службу у Збройних силах. У відомстві сподіваються, що завдяки цьому до лав ЗСУ вдасться працевлаштувати кілька тисяч людей.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. За її словами, наразі найпопулярнішими вакансіями є ті, що пов'язані з ІТ, а також штурмовики.

"Найбільше відгуків саме на ці вакансії. Але ми бачимо, що і на вакансії штурмовиків, наприклад, дуже хороші відгуки. Це може звучати як маленькі цифри. Але коли на 1 посаду штурмовика відбувається 10 відгуків — це дуже хороший показник", – підкреслила вона.

Калмикова висловила думку, що спочатку люди будуть придивлятися до цього проєкт, а далі все більше довіряти такому підходу. За її словами, таким шляхом вже і раніше було працевлаштовано в армію декілька тисяч людей.

Калмикова відкреслила, що Міноборони також розвиває свою внутрішню систему. Крім того, міністерство буде розбудовувати співпрацю з зовнішніми агентами.

Раніше у рамках проєкту про рекрутинг до Збройних Сил України Міноборони підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з’явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

Нагадаємо, Міноборони України вирішило змінити армійську кадрову політику. Згідно з планами до 2028 року набирати людей у ЗСУ будуть за зовсім іншим принципом.