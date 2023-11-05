У ЗСУ людей набиратимуть по-новому: що задумали в Міноборони

Зміни мають набути чинності протягом найближчих п’яти років

Міноборони України змінює армійську кадрову політику, а згідно з планами до 2028 року набирати людей у ЗСУ будуть за зовсім іншим принципом.

Як інформує пресслужба МОУ, глава відомства Рустем Умеров підписав наказ про запровадження Концепції, яка описує стратегічний розвиток військової кадрової політики протягом наступних п’яти років.

"Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", — йдеться в повідомленні.

Очікується, що запровадження концепції призведе до:

повного переходу ЗСУ до контрактної служби та заміни строкової на інтенсивну військову підготовку громадян призовного віку;

створення та запуск системи рекрутингу, яка забезпечуватиме ЗСУ професійним та мотивованим особовим складом;

зміни підходу до управління кар’єрою військовослужбовців, який враховуватиме їх освіту, професійний розвиток та гендерну рівність;

удосконалення електронної системи військового обліку та автоматизації процесів управління персоналом;

розширення співпраці між українськими та західними вищими навчальними закладами;

створення ефективної та прозорої системи грошового забезпечення військовослужбовців та надання їм житла;

вдосконалення психологічного забезпечення та створення нової культури відносин між командуванням та підлеглими;

забезпечення належних умов переходу від військової кар’єри до громадянського життя;

Як повідомлялося раніше, в Україні хочуть посилити контроль над людьми, які підлягають мобілізації. Як запевняє Міноборони, держава зможе знайти людину, навіть якщо того немає в реєстрі військовозобов’язаних.