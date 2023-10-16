В Україні посилять контроль за військовозобов'язаними: у Міноборони розкрили деталі

Пропозиції до законопроєкту вже підготували

В Україні триває загальна мобілізація, повістку може отримати будь-який громадянин віком від 18 до 60 років. Водночас контроль за військовозобов'язаними планують посилити.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. За її словами, відповідні пропозиції до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних, вже підготовлено.

Калмикова зазначила, що наразі намагаються уникнути мобілізації сотні тисяч українців. Тому, за її словами, розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання.

При цьому заступниця міністра підкреслила, зо рішення чоловіка з'явитися до військкомату – це питання цінностей і усвідомлення того, що кожен зобов'язаний має захищати свою країну. Водночас Калмикова заявила, що держава зможе знайти людину, навіть якщо вона відсутня в реєстрі військовозобов'язаних.

"Краще прийти самому і знайти той підрозділ, у якому хочеш служити й мобілізуватися. Це можливо зробити. Це найкращий шлях", – підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує.