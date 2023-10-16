В Украине усилят контроль за военнообязанными: в Минобороны раскрыли детали

Предложения к законопроекту уже подготовили

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, повестку может получить любой гражданин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время контроль за военнообязанными планируют усилить.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. По ее словам, соответствующие предложения к законопроекту, касающиеся учета военнообязанных, уже подготовлены.

Калмыкова отметила, что на сегодняшний день пытаются избежать мобилизации сотни тысяч украинцев. Поэтому, по ее словам, разрабатываются изменения нормативно-правовых актов, которые помогут урегулировать этот вопрос.

При этом замминистра подчеркнула, что решение мужчины явиться в военкомат – это вопрос ценностей и осознания того, что каждый обязан должен защищать свою страну. В то же время Калмыкова заявила, что государство сможет найти человека, даже если он отсутствует в реестре военнообязанных.

"Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться. Это можно сделать. Это лучший путь", — подчеркнула она.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует.