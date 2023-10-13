Возраст мобилизации: кому могут выдать повестку и забрать в армию

Вручение повесток происходить может где угодно

В Украине идет война и, соответственно, всеобщая мобилизация. Повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть случаи, когда они вручаются лицам пенсионного возраста или с инвалидностью — в таком случае следует актуализировать данные в ТЦК.

Как говорится в материале "Фактов". Однако мобилизации подлежат не все, среди тех, кому могут вручить повестку. Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в 60 лет мужчины снимаются с военного учета. Они могут отправиться на службу только добровольно. Также по желанию на службе после 60 лет могут оставаться офицеры высшего состава – у них предельный возраст службы 65 лет.

Мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать без опыта военной службы. Мужчин в возрасте от 18 до 24 лет могут мобилизовать, если у них есть опыт военной службы. Также они могут служить по контракту на добровольной основе.

Добровольно также могут пойти служить люди, имеющие право на отсрочку от мобилизации по различным обстоятельствам. Те, кто имеет отсрочку по семейным делам, может служить по месту жительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как могут блокировать банковские счета уклоняющимся от мобилизации мужчин. Отметим, повестка на явку в ТЦК может быть вручена где угодно. Она ориентирована на уточнение данных.