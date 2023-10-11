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Могут ли уклонистам блокировать банковские счета? Адвокат назвал варианты

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Уклонение от мобилизации карается штрафом Новость обновлена 11 октября 2023, 11:07
Уклонение от мобилизации карается штрафом

Блокировка карт банка возможна только в одном случае

В Украине уже функционирует единый электронный реестр военнообязанных. Если будут введены соответствующие изменения в законодательство, повестки также могут перевести в онлайн-формат.

При этом среди украинцев возник вопрос, смогут ли перевести онлайн и штрафы за неявку по повестке. Адвокат Андрей Межирицкий в комментарии ТСН отметил, что в теории, вероятность блокировки карт и счетов за неявку по электронной повестке возможна, но только при условии ввода электронных повесток в законодательную плоскость.

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Тогда будет по аналогии с обычной повесткой – ответственность в виде штрафа. Если его не платить — только тогда могут быть применены ограничения. Согласно законодательству, блокирование счета в банке исполнительной службой возможно в случае неуплаты наложенного административного штрафа. Блокировать счета уклоняющихся от мобилизации просто так не позволено.

Ранее "Телеграф" напоминал, какие штрафы получают те, кто не появляется в ТЦК и СП по выписанной повестке. Они насчитывают тысячи гривен, а в некоторых случаях игнорирование повестки может привести к реальной уголовной ответственности.

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#Мобилизация #ВСУ