За некоторые виды неявки может угрожать сразу уголовная ответственность

В Украине продолжается мобилизация, она продлена до 15 ноября 2023 года. Среди первоочередных потребностей армии артиллеристы, пехота, лётчики. Кто получил повестку, но решил не появляться в ТЦК, могут понести ответственность за свой поступок.

За неявку за повесткой поначалу наступает административная ответственность. Первая неявка по повестке в ТЦК для уточнения данных или на прохождение медкомиссии влечет штраф от 1700 до 3400 грн (должностные лица имеют более высокий штраф). При второй неявке штраф уже растет от 3400 до 5100 грн. Уклонение военнообязанного от учета влечет за собой штраф от 5100 до 8500 грн или даже тянуть за собой исправительные работы на год.

Если уклонист дальше продолжает прятаться, может наступить даже уголовная ответственность. В военное время это лишение свободы на период от трех до пяти лет.

Есть один вид неявки по повестке, который тянет носовой сразу уголовную ответственность — это неявка в ТЦК по мобилизационному распоряжению, то есть повестка уже на отправку в армию. За это можно получить от трех до пяти лет лишения свободы.

Тем уклонистам, которые решили выехать за границу получив фиктивные справки о состоянии здоровья, может угрожать как высылка из страны пребывания (если Украина подаст соответствующий запрос) или юридические проблемы при возвращении в страну. Как отметил советник офиса президента Михаил Подоляк, при возвращении мужчин в Украину будут выяснять основания, на которых они уехали. Также будут реестры людей, получавших фиктивные справки. Он также отметил, что согласно законодательству некоторых стран могут быть проблемы с экстрадицией уклонистов в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал об инициативе цифровизации реестра военнообязанных Украины. Минобороны подписывает соответствующие документы с другими министерствами для обмена данными.