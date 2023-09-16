Айтишники рассказали, что вернет их в Украину: соцопрос вызвал волну возмущения в сети

Не всем украинцам нравится отношение программистов к войне

Наибольшее ИТ-сообщество Украины DOU опубликовало результаты исследования, в котором они спросили айтовцев, намерены ли они вернуться домой по окончанию полномасштабной войны с рф и что может заставить их уехать навсегда.

Спойлер: опрос получился достаточно провокационным и понравился не всем украинцам. Дело в том, что некоторые респонденты отметили, что их решение о возвращении в Украину будет зависеть от степени комфорта, который будет обеспечен.

Дословно: "Очень маловероятно, что мы вернемся. Условия простые. Это полная победа, жесткий контроль за оружием, которое останется у людей на руках, помощь воинам, чтобы адаптироваться после войны, низкий уровень криминала в стране, уменьшение или полное уничтожение тотальной коррупции" – говорит один из специалистов программного обеспечения.

Опрошенные также отмечают, что важными условиями является отсутствие мобилизации, открытие границ для мужчин, полное прекращение обстрелов. Были и такие, кто откровенно подверг критике действия украинских властных структур.

— Ни при каких условиях не вернусь в Украину на постоянное проживание. Только в гости. Планирую перевезти воюющих родственников в Польшу. Деньги на восстановление после разрушений украдут, товары тоже это уже проверено. Дом родителей был поврежден обломками. Им сообщили местные чиновники, что ничем не могут помочь, кроме пяти метров пленки. А через два дня после этого местные власти отчитались, что всем все компенсировали. Это событие кардинально изменило отношение к государственным органам, – заявляет один из опрошенных айтишников.

Позиция айтишников о возвращении разделила украинцев

И хотя большинство из тех, кто планирует возвращаться, подчеркивает свою готовность внести свой вклад в восстановление страны и направленность на помощь Украине в этом тяжелом времени — для украинцев это не оправдание. В сетях активно пылает из-за опроса, который сильно задел чувство многих пользователей. Особенно не поддерживают такой взгляд военные.

— Очень забавно читать, как некоторые выехавшие мужчины после принятия запрета на выезд называют условием возвращения отсутствие коррупции. Невероятное отвращение от "держателей экономического фронта". Я вообще считаю, что разницы между тупым кацапом сбежавшим из рашки в Турцию и ждет пока война закончится и нашим тупым айтишником невелика. Один не выходит на митинги в рашке и ждет, что кто-нибудь убьет путина. Другой сбежал за границу и ждет, что кто-то спасет Украину, — пишут в комментариях под опросом.

Некоторые уверяют, что уехавшие, скорее всего, об этом думали и раньше. Поэтому работать на их возвращение бессмысленно. И когда власти говорят о привлечении к возвращению — это бесполезная потеря времени и денег. А с меньшим количеством сознательных людей легче построить супердержаву.

Другая часть украинцев встали на защиту айтишников и заявили, что опрос можно описать "пытались хайпануть, а вышло ИПСО".

Один из айтишников попросил не разгонять измену и отметил, что, к сожалению, свою жизнь за Украину отдают представители всех профессий. В комментариях он оставил список павших в бою программистов.

В конце концов, в сети напоминают, что за границей остается около 6,2 млн. украинских беженцев. И многим трудно возвращаться из-за разрушений и опасностей, связанных с активной войной.