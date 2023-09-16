Айтівці розповіли, що поверне їх в Україну: соцопитування викликало хвилю обурення в мережі

Не всім українцям подобається ставлення програмістів до війни

Найбільша ІТ-спільнота України DOU опублікувала результати дослідження, в якому вони запитали айтівців, чи мають ті намір повернутися на Батьківщину по закінченні повномасштабної війни з рф і що може змусити їх виїхати назавжди.

Спойлер: опитування вийшло доволі провокативним і сподобалося не всім українцям. Річ у тім, що деякі респонденти зазначили, що їхнє рішення щодо повернення в Україну залежатиме від ступеня комфорту, який буде забезпечений.

Дослівно: "Дуже маловірогідно, що ми повернемось. Умови прості. Це повна перемога, жорсткий контроль за зброєю, що лишиться у людей на руках, допомога воїнам, щоб адаптуватися після війни, низький рівень криміналу в країні, зменшення або повне знищення тотальної корупції", – каже один з фахівців програмного забезпечення.

Опитані також зазначають, що важливими умовами є відсутність мобілізації, відкриття кордонів для чоловіків, повне припинення обстрілів тощо. Були й такі, хто відверто розкритикував дії українських владних структур.

— За жодних умов не повернусь в Україну на постійне проживання. Тільки в гості. Планую перевезти родичів, які воюють, до Польщі. Гроші на відновлення після руйнувань вкрадуть, товари теж, це вже перевірено. Будинок батьків був пошкоджений уламками. Їм повідомили місцеві чиновники, що нічим не можуть допомогти, крім як п’ятьма метрами плівки. А за два дні після цього місцева влада прозвітувала, що всім все компенсували. Ця подія кардинально змінила ставлення до державних органів, – заявляє один з опитаних айтівців.

Позиція айтівців про повернення розділила українців

І хоч більшість з тих, хто планує повертатися, підкреслюють свою готовність зробити свій внесок у відновлення країни та спрямованість на допомогу Україні у цьому важкому часі — для українців це не виправдання. У мережах активно палає через опитування, яке сильно зачепило почуття багатьох користувачів. Особливо не прихильні до такого погляду військові.

— Дуже кумедно читати, як деякі чоловіки, що виїхали після ухвалення заборони на виїзд називають умовою повернення відсутність корупції. Неймовірна огида від "тримачів економічного фронту". Я взагалі вважаю, що різниці між тупим кацапом який втік з рашки в Турцію і чекає поки війна закінчиться і нашим тупим айтівцем невелика. Один не виходить на мітинги в рашці і чекає, що хтось вб'є путіна. Інший втік за кордон і чекає, що хтось врятує Україну, — пишуть в коментарях під опитуванням.

Дехто запевняє, що ті, хто виїхав, радше за все, про це думав і раніше. Тому працювати на їхнє повернення безглуздо. І коли влада каже про залучення до повернення — це марна втрата часу та грошей. А з меншою кількістю свідомих людей легше побудувати супердержаву.

Інша частина українців стали на захист айтівців і заявили, що опитування можна описати "намагалися хайпанути, а вийшло ІПСО".

Один з айтівців попросив не розганяти "зраду" і зазначив, що, на жаль, своє життя за Україну віддають представники всіх професій. У коментарях він залишив список полеглих у бою програмістів.

Зрештою, в мережі нагадують, що за кордоном залишається близько 6,2 млн українських біженців. І багатьом важко повертатися через руйнування та небезпеку, пов'язану з активною війною.