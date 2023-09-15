Що не так із "Трухою"? Звідки скандали навколо популярного Telegram-каналу

"Труха" – це, мабуть, найпопулярніший український канал у Telegram, який рекордно виріс із моменту повномасштабного вторгнення. З того часу він неодноразово піддавався нищівній критиці з боку окремих громадських організацій та медіа, але не лише зберіг своїх читачів, а й збільшив їхню кількість.

Як так вийшло, в чому причина критики, і чи правдива вона, — розібрався OBOZREVATEL.

Розмір має значення

Багато українських та проукраїнських каналів піддавалися критиці, особливо під час війни. Причиною цьому ставали помилки, які допускали їхні адміністратори у висвітленні подій війни (причому, на той час, цих помилок масово припускалися й традиційні ЗМІ, публікуючи контент з "прильотів", роботи ППО та ін.).

Серед головних цілей "інквізиторів" від медіаспільноти – найбільші телеграм-канали з мільйонами підписників, а найчастіше атакують саме "Труху" – бо він найбільший. Причина саме у розмірі, бо в інформаційному бізнесі він має першочергове значення.

Фейки, чутки та маніпуляції

Звичайно, на початку свого стрімкого зростання українські телеграм-канали (у тому числі "Труха") отримували приріст аудиторії та перегляди завдяки публікації інформації про прильоти ракет та перебіг бойових дій. Іншими словами, завдяки хайпу на темі страху. Але так робили і низка традиційних ЗМІ.

Ще один частий закид у бік телеграм-каналів – це їхня анонімність, що дозволяє уникати відповідальності за поширену інформацію. Але, на відміну від більшості найбільших каналів, "Труха" перестав бути анонімним каналом. Його засновник і власник відомий і більше того – він публічно виступає і не уникає обговорень про роботу та контент каналу. Його звуть Максим Лавриненко.

На даний момент у медіа накопичилося багато припущень про те, що за Лавриненком стоїть хтось інший і справжні власники "Трухи" залишаються в тіні. Але ця інформація, як правило, має ознаки замовних публікацій і не містить жодних доказів, які свідчать, що хтось, крім Лавриненка, керує цим телеграм-каналом.

Як змінилася "Труха" і чи виправдана критика

На початку повномасштабної війни "Труха" звинувачували у розміщенні фейків та дезінформації. У чому це полягало? Адміністратори могли публікувати старі відео, надаючи їх за нові. Також публікувалася інформація на рівні чуток. Це дратувало. Але "Труха" змінилася. Кількість постів, у яких інформація не є перевіреною, зменшилась до рівня інших телеграм-каналів та ЗМІ, і вона завжди маркується словами "інформація вимагає перевірки" або "інформація не підтверджена".

Чим відрізняється "Труха" березня-2022 від "Трухи" вересня-2023:

кількість публікацій об’єктивно зменшилась;

якість публікацій збільшилась;

публікується більше інформації про корупційні дії, що допомагає кримінальним справам набувати резонансу, суспільної уваги і не дає злочинцям "зіскочити" (цим "Труха" виконує функцію традиційного ЗМІ з громадського контролю);

фотографії прильотів зараз постяться з обережністю (явно є співпраця із СБУ);

канал "Труха" допомагає на волонтерських засадах ЗСУ та постраждалим від ракетних ударів, що не кожен власник традиційного ЗМІ собі дозволяє;

Не можна не згадати, що у червні Харківська обласна військова адміністрація відзначила "Труху" та нагородила грамотою за внесок у протидію російській інформаційній пропаганді, а також допомогу бійцям ЗСУ. Отже, канал "Труха" не лише отримав найбільшу аудиторію в українському сегменті Telegram, а й став важливим інструментом інформаційної війни, зокрема протидії російським фейкам.

"Труха" може не подобатися комусь, але йому віддають перевагу багато українців. Отже, його контент та інформаційна політика затребувані.