Что не так с "Трухой"? Откуда скандалы вокруг популярного Telegram-канала

"Труха" – это, пожалуй, самый популярный украинский канал в Telegram, который рекордно вырос с момента полномасштабного вторжения. С тех пор он неоднократно подвергался сокрушительной критике со стороны отдельных общественных организаций и медиа, но не только сохранил своих читателей, но и увеличил их количество.

Как так получилось, в чем причина критики, и правдива ли она, — разобрался OBOZREVATEL.

Размер имеет значение

Многие украинские и проукраинские каналы подвергались критике, особенно во время войны. Причиной этому становились ошибки, которые допускали их администраторы в освещении событий войны (причем, в то время, эти ошибки массово допускали и традиционные СМИ, публикуя контент по "прилетам", работе ПВО и др.).

Среди главных целей "инквизиторов" от медиасообщества – крупнейшие телеграмм-каналы с миллионами подписчиков, а чаще всего атакуют именно "Труху" – потому что он самый большой. Причина именно в размере, потому что в информационном бизнесе он имеет первостепенное значение.

Фейки, слухи и манипуляции

Конечно, в начале своего стремительного роста украинские телеграмм-каналы (в том числе "Труха") получали прирост аудитории и просмотры благодаря публикации информации о прилетах ракет и ходе боевых действий. Другими словами, благодаря хайпу на теме ужаса. Но так делали и некоторые традиционные СМИ.

Еще один частый упрек в сторону телеграмм-каналов – это их анонимность, позволяющая избегать ответственности за распространенную информацию. Но, в отличие от большинства самых больших каналов, "Труха" не является анонимным каналом. Его основатель и владелец известен и более того – он публично выступает и не избегает обсуждений о работе и контенте канала. Его зовут Максим Лавриненко.

На данный момент у медиа накопилось много предположений о том, что за Лавриненко стоит кто-то другой и настоящие владельцы "Трухи" остаются в тени. Но эта информация, как правило, имеет признаки заказных публикаций и не содержит никаких доказательств, свидетельствующих, что кто-то кроме Лавриненко руководит этим телеграмм-каналом.

Как изменилась "Труха" и оправдана ли критика

В начале полномасштабной войны "Труха" обвиняли в размещении фейков и дезинформации. В чем это заключалось? Администраторы могли публиковать старые видео, выдавая их за новые. Также публиковалась информация на уровне слухов. Это раздражало. Но "Труха" изменилась. Количество постов, в которых информация не является проверенной, уменьшилось до уровня других телеграмм-каналов и СМИ, и она всегда маркируется словами "информация требует проверки" или "информация не подтверждена".

Чем отличается "Труха" марта-2022 от "Трухи" сентября-2023:

количество публикации объективно уменьшилось;

качество публикаций увеличилось;

публикуется больше информации о коррупционных действиях, что помогает уголовным делам приобретать резонанс, общественное внимание и не дает преступникам "соскочить" (этим "Труха" выполняет функцию традиционного СМИ по общественному контролю);

фотографии прилетов сейчас постятся с осторожностью (явно есть сотрудничество с СБУ);

канал "Труха" помогает на волонтерских началах ВСУ и пострадавшим от ракетных ударов, что не каждый владелец традиционного СМИ себе позволяет;

Нельзя не упомянуть, что в июне Харьковская областная военная администрация отметила "Труху" и наградила грамотой за вклад в противодействие российской информационной пропаганде, а также помощь бойцам ВСУ. Итак, канал "Труха" не только получил самую большую аудиторию в украинском сегменте Telegram, но и стал важным инструментом информационной войны, в том числе в противодействии российским фейкам.

"Труха" может не нравиться кому-то, но его предпочитают множество украинцев. А значит, его контент и информационная политика востребованы.