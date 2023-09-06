Хайп на прилетах и тайна владельцев. Что СМИ узнали о самом популярном Telegram-канале "Труха"

Журналисты выяснили, как зарабатывает деньги известный канал и с кем он связан

Скандальный Telegram-канал "Труха", который обвиняли в распространении фейков во время войны и хайпе на прилетах, при этом остается одним из наиболее читаемых каналов в Украине и имеет 2,7 миллиона подписчиков. Качество контента – не единственная претензия к "Трухе", ведь среди ее хозяев может быть влиятельный харьковский бизнесмен, засветившийся в коррупционном деле "рюкзаков Авакова". А на счету — странные благотворительные фонды, подозрительные криптокошельки и история щедрых комплиментов экс-министру МВД.

Все это на днях выяснили журналисты-расследователи "Ґрунт" и NGL.media, они исследовали всю сеть анонимных телеграмм-каналов, связанных с "Трухой". "Телеграф" рассказывает, что о них известно, и на чем раньше зашкварилась "Труха":

Кто на самом деле руководит "Трухой". Теневые хозяева

С 2022 года с "Трухой" ассоциировали некоего Максима Лавриненко, который был якобы основателем. Тот рассказывал, что основал канал вместе с другом-айтишником и "гуру маркетинга" по имени Сергей. В интервью Миле Еремеевой Лавриненко объяснял, что попросил деньги на проект у айтишника и этого хватало, чтобы расти.

Максим Лавриненко

Но здесь не все так однозначно, потому что журналисты смогли подтвердить слухи, что спонсором канала является харьковский бизнесмен Владимир Литвин, основатель компании по продвижению бизнеса Turboseo. Он не является публичным лицом, но несколько лет назад фигурировал в коррупционном деле о "рюкзаках Авакова". Так, в 2018 году он взял на себя вину в уголовном производстве о растрате 16 млн грн Министерством внутренних дел по закупкам рюкзаков. По делу Литвин фигурировал вместе с Александром Аваковым (сыном тогдашнего министра Арсена Авакова), но наказание назначили только ему, и то условно. Также "Труха" публиковала большое количество публикаций об Арсене Авакове, в которых он выступает экспертом и благотворителем. Это были как вырезки из интервью с Аваковым, так и отдельные сообщения о нем или репосты из его телеграмм-канала. Правда, с февраля 2023 года Арсена Авакова на "Трухе" уже больше не вспоминают.

Кто основал "Труха"

В расследовании говорится, что осенью 2022 Лавриненко с коллегами запустили онлайн-курс, где указали реквизиты счета харьковского ФЛП Смараковой Александры Анатольевны (Смаракова вышла замуж за Дмитрия Лунина – председателя Полтавской ОВА – и взяла его фамилию). Александра Лунина работала СЕО в компании SL.IRA, занимающейся пошивом одежды – эта информация указана на ее Facebook-странице. В свою очередь владельцем торговой марки SL.IRA является Владимир Литвин. Харьковский бизнесмен и сам признает причастность к этому бизнесу.

В июле 2022 года торговые марки "Труха" и "Truha" зарегистрировали на харьковчанку Викторию Манжос – это мама Владимира Литвина. Сам Лавриненко продолжает настаивать, что именно он является владельцем "Трухи", а регистрацию торговых марок на маму Литвина считает происками конкурентов.

Также в июле прошлого года 21-летний харьковчанин Даниил Наумец зарегистрировал благотворительный фонд "Труха.Україна". С тех пор в сети "Трухи" постоянно появляются сообщения о сборе пожертвований и о гуманитарной помощи. Наумец учился на экологическом факультете Каразина, был председателем студенческого совета института экологии. Бухгалтерию Наумца ведет Оксана Обод, которая также ведет ФЛП Владимира Литвина и его матери Виктории Манжос, а еще ее клиенткой является 32-летняя Ольга Скибина. Последняя взаимно подписана в Instagram на его маленькую дочь и маму, постоянно ругает их сообщения, владеет квартирой рядом с той, где в Харькове зарегистрирован Владимир Литвин, а номер телефона Скибиной у некоторых абонентов подписан как "Оля Литвин".

Скибина является совладелицей ООО "Всем хана", занимающимся деятельностью информационных агентств. Ее бизнес-партнером является владелец харьковского агентства Newsroom Павел Федосенко. Также с харьковским айтовцем Максимом Самком она владеет ООО "Трафбанд", занимающимся компьютерным программированием. На странице Скибиной в LinkedIn отмечено, что она с 2016 года работала в швейной компании SL.IR Владимира Литвина. Сейчас Ольга Скибина на своей странице в Facebook отчитывается, что передает помощь военным от фонда "Труха.Україна". Ольга Скибина утверждает, что не работает ни в одной из структур "Трухи", а только получает от фонда деньги и покупает на них помощь.

Однако имя Скибиной всплыло еще раз — когда один из журналистов попытался устроиться на работу в "Труху", то ему пришел ответ из электронного ящика Ольги Скибиной (ранее отрицала, что работает на "Труху").

Сеть каналов

Всего в сеть "Трухи" входят 63 ТГ-канала: Труха Украина, сеть региональных каналов "Труха" (в общей сложности 28 каналов), Труха Georgia, Тру Ха-Ха, Труха Жесть 18+, Труха Спорт, Труха Crypto. Также судя по данным, полученным от рекламного менеджера "Трухи", с этой сетью также связаны: "Добрый вечер, мы из Украины" (+ 24 региональных канала с тем же названием, например, "Добрый вечер, мы из Одессы"), Русский корабль Иди Нах*й, Адвокат Миллер, Киевский движ, Батальон Монако.

Хайп на "**еших прилетах" и фейки

Канал неоднократно критиковали за размещение видео и фото с мест попадания ракет с хайповыми заголовками "**ейший прилет в Одессе/Киеве/Днепре", мол, администраторы не сильно беспокоились призывами от власти этого не делать. Еще год назад Лавриненко объяснял свои правила размещения фотографий с последствиями обстрелов:

"Если это гражданская инфраструктура, то мы не публикуем 3 часа, если военные — то 12 часов", говорил Лавриненко, хотя медиа подчеркивает, что администраторы "Трухи" до сих пор не особо их соблюдают.

Также издание в прошлом году ловили на распространении фейков, неточной или устаревшей информации. Подробный разбор по этому поводу выпустили Texty.

Заработки по рекламе и "заказухе"

Медиа-эксперт Оксана Мороз назвала "Труху" одним из самых эффективных медийных бизнесов сейчас в Украине. Они зарабатывают и на рекламе, и за счет охватов, и на джинсе, и на черном пиаре. Также они могут зарабатывать, продвигая те или иные ресурсы.

По данным системы размещения рекламы Telegator, одна рекламная публикация в основном канале "Труха Украина" стоит сейчас 93 тыс. грн., а в региональных каналах стоимость колеблется от 1500 до 14000 грн. На канале Батальон Монако реклама здесь стоит 27-30 тыс. грн. Журналисты даже попытались сделать два заказа на рекламу в "Трухе": одну коммерческую и одну политическую, чтобы сравнить цены. За рекламу другого ТГ-канала просили 80 тыс. грн, а вымышленную отрицательную информацию о мэре одного из крупных украинских городов на канале "Труха.Украина" оценили в 4000 долларов (около 150 тыс. грн).

Цена за антирекламу с вымышленными фактами

За три месяца на основном канале "Труха.Украина" появились почти 200 таких публикаций, это должно принести владельцам канала не менее 600 тыс. долларов. Остальные каналы этой сети тоже зарабатывают деньги на рекламе, что может приносить десятки тысяч долларов ежемесячно.

Оплату принимают на разные криптокошельки. Они анонимные и отследить их конечного владельца практически нереально. Журналисты утверждают, что после нескольких месяцев кошельки в крипте ликвидируют и создают новые. Речь идет о значительных суммах – например, через один из таких уже неактивных криптокошельков за пять месяцев прошло 427 тыс. USDT и, при этом суммы, транзакций были разными: от нескольких сотен долларов до 30000 долларов за раз.

"Труха" пользуется еще одним способом получения платежей – через ФЛП. Посредниками являются Александр Лунин, студент Максим Далекорей и певец из Волыни Денис Розенгарт.

Подозрение в переписке с россиянами

Пару месяцев назад Максим Лавриненко попал в скандал, где его обвиняли в вероятной помощи россиянам в корректировке ударов. Так известный российский пропагандист во время одного из эфиров якобы случайно "засветил" список переписки своего telegram, в котором можно увидеть имя Максима Лавриненко. Тогда внимание на это обратил один из основателей "Демократического топора" и ветеран российско-украинской войны Юрий Гудыменко, пообещавший обратиться в спецслужбу в ближайшие дни.

Лавриненко в ответ заявил, что это обычная провокация, которая имеет целью разделить украинцев. Кроме того, при Лавриненко также вступился народный депутат Алексей Гончаренко, который сообщил, что тот не так подписан в телеграмме и в его профиле фото не стоит. Позже версия о дезинформации подтвердилась. Сергей Стерненко написал в Telegram: "Пропагандист, ранее засветивший в эфире "переписку с Максимом Лавриненко" из "Трухи", написал, что он умышленно запустил фейк".

В то же время, в интервью на ютуб-канале Сил спецопераций ВСУ боец с позывным "Браво", который занимается ИПСО, объяснял как российские блоггеры, несут угрозу для украинцев и советовал Телеграмм-каналы, которым можно доверять. На вопрос, стоит ли читать "Труху", тот отказался отвечать.

Ранее Телеграф разбирался, заблокируют ли в Украине Telegram и как бороться с российскими ТГ-каналами.