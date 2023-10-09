Какие повестки можно получить в Украине осенью: есть разные виды

На передовую без подготовки и ВЛК повестку на улице не выписывают

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная из-за российского вторжения в 2022 году. Несмотря на разъяснение, еще не все украинцы знают, что повестка, которую вручают представители ТЦК на улице, не означает обязательной отправки на передовую для защиты Украины.

Особенности вручения повесток "Телеграфа" описал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он отметил, что именно этот нарратив используют российские пропагандисты для того, чтобы запугать людей.

Повестка вручается для сверки данных военного учета. Для того чтобы отправиться защищать Родину, прежде всего человек должен пройти военно-врачебную комиссию. Она может как дать разрешение на службу, так и признать непригодной. Майор также отметил, что большинство мобилизованных не имеют военного опыта, поэтому вторым этапом обязательно является обучение.

Что касается повестки, которую называют боевой, то это мобилизационное распоряжение. В нем указывается место вызова, дата и время, когда нужно появиться — это повестка для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией.

"Телеграф" рассказывал, что представители ТЦК и СП не должны применять силу и принуждение при вручении повестки. Также им запрещено без разрешения входить на территорию домовладений и останавливать общественный транспорт.

Детальнее о процессе мобилизации этой осенью, военной службе для женщин, а также штрафах для уклонистов можно почитать в статьях "Телеграфа":