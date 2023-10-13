Вік мобілізації: кому можуть видати повістку та забрати в армію

Вручення повісток відбуватися може де завгодно

В Україні триває війна і, відповідно, загальна мобілізація. Повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Однак є випадки, коли вони вручаються особам пенсійного віку чи з інвалідністю — в такому випадку треба актуалізувати дані в ТЦК.

Як йдеться в матеріалі "Фактів". Однак мобілізації підлягають не всі, серед тих кому можуть вручити повістку. Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що у 60 років чоловіки знімаються з військового обліку. Вони можуть піти на службу тільки добровільно. Також за бажанням на службі після 60 років можуть залишатися офіцери вищого складу — в них граничний вік служби 65 років.

Чоловіків віком від 25 до 60 років можуть мобілізувати без досвіду військової служби. Чоловіків віком від 18 до 24 років можуть мобілізувати, якщо вони мають досвід військової служби. Також вони можуть служити за контрактом на добровільних засадах.

Добровільно також можуть піти служити люди, які мають право на відтермінування від мобілізації через різноманітні обставини. Ті хто має відстрочку через родинні справи може служити за місцем проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можуть блокувати банківські рахунки чоловікам, що ухиляються від мобілізації. Зазначимо, повістка на явку в ТЦК може бути вручена будь-де. Вона спрямована на уточнення даних.