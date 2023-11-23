Чи є сьогодні необхідність мобілізувати жінок? У Раді дали відповідь

В армії немає гострої потреби у кадрах, вважають у ВР

Незважаючи на те, що Олексій Данилов заявив про брак солдатів на фронті, у Верховній раді з цим не погоджуються. Сектор безпеки зараз досить укомплектований.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський. Також він вважає, що порушувати зараз питання про мобілізацію жінок некоректно.

"Я не згоден із твердженням, що людей на фронті не вистачає. Збройні сили і в цілому сектор безпеки та оборони налічує достатню кількість військовослужбовців, здатних забезпечувати виконання поставлених завдань. Говорити про те, що необхідно мобілізувати жінок, щонайменше некоректно", — сказав він.

Нагадаємо, що Олексій Данилов у жовтні заявляв про те, що хотілося б мати більшу кількість бійців у лавах Сил оборони України. Але зараз доводиться виходити з того, що є.

У той же час бойовий медик Борис Хмілевський заявив, що мобілізація жінок неминуча. Він упевнений, що в Україні давно настав той час, коли обов’язкова мобілізація "має бути оголошена для всіх".

Докладніше про потребу жінок на фронті читайте у матеріалі "Мобілізація жінок – перебір чи неминучість? Військові відповіли, чи потрібні українки на війні вже сьогодні".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні запустили проект рекрутингу на службу до армії. У Міноборони назвали популярні вакансії.