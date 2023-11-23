Мобілізацію знову продовжили: хто може першим отримати повістку у грудні
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Таких категорій існує декілька
В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому деякі категорії військовозобов’язаних можуть бути затребуваними для армії більше, ніж інші.
"Телеграф" розповідає про те, кого у грудні можуть мобілізувати в першу чергу. Таких категорій є декілька.
Щоб зрозуміти, хто буде затребуваним для військкомів у першому місяці зими, , можна згадати слова начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, який пояснив, що під час загальної мобілізації в першу чергу призивають чоловіків із бойовим досвідом, а потім уже тих, хто необхідний для відповідних спеціальностей.
Крім того, як раніше ми вже писали, у ЗСУ великий запит на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.
Щодо спеціальностей, то за словами полковника ЗСУ Олександра Тищенка, зараз наша армія потребує бійців усіх військових спеціальностей. Зокрема, йдеться про:
- піхоту;
- танкістів;
- артилеристів;
- льотчиків;
- десантників.
Про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".
Нагадаємо, у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.