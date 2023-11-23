Мобилизацию снова продлили: кто может первым получить повестку в декабре

Таких категорий существует несколько

В Украинев очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть востребованными для армии больше, чем другие.

"Телеграф" рассказывает о том, кого в декабре могут мобилизовать в первую очередь. Таких категорий существует несколько.

Чтобы понять, кто будет самым востребованным для военкомов в первом месяце зимы, можно вспомнить слова начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, который объяснил, что во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Кроме того, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

Что касается специальностей, то по словам полковника ВСУ Александра Тищенко, наша армия особо нуждается в бойцах всех военных специальностей. В частности, говорится о:

пехоте;

танкистах;

артиллеристах;

летчиках;

десантниках.

О том, как сейчас проходит мобилизация, вы можете прочитать в интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Напомним, в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки.