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"Обов’язкова мобілізація для жінок однозначно буде": бойовий медик пояснив, чому це необхідно

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Деякі військові впевнені, що мобілізація жінок повинна бути обов’язковою Новина оновлена 23 листопада 2023, 17:34
Деякі військові впевнені, що мобілізація жінок повинна бути обов’язковою. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

На думку військового, що швидше Україна зробить мобілізацію для всіх, то краще

Мобілізація в Україні триває вже майже два роки. І вона має почати торкатися всіх, у тому числі жінок.

Таку думку висловив у коментарі "Телеграфу" висловив сержант ЗСУ та бойовий медик Борис Хмілевський. Він упевнений, що в Україні давно настав той час, коли обов’язкова мобілізація "має бути оголошена для всіх", адже ситуація "коли кількість прав та обов’язків у країні регулюється виключно наявністю або відсутністю статевих органів", він вважає абсурдною.

Також Хмілевського бентежить той факт, що поки кордони залишаються закритими для чоловіків, жінки, які несуть службу в західних регіонах, їздять за кордон на вихідні навіть без відома своїх командирів.

"Тобто обов’язкова мобілізація для жінок однозначно буде. І я вважаю, що чим швидше ми це зробимо, тим краще. У нас є гарні приклади, як це робиться в інших країнах. У нас є приклад Ізраїлю, в якому спокійно служать жінки, і світ не рухнув, нічого поганого не відбулось, армія не розпалась. Тобто це абсолютно нормальна історія, і, можливо, зараз нам до неї треба приходити", – сказав Хмілевський.

Більше про те, як ставляться до призову на війну українок самі військові та чи обговорюється така можливість на офіційному рівні, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Мобілізація жінок – перебір чи неминучість? Військові відповіли, чи потрібні українки на війні вже сьогодні".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українок має вже стати на військовий облік.

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#Україна #Жінки #Мобілізація