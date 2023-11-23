"Обязательная мобилизация для женщин будет однозначно": боевой медик объяснил, почему это необходимо

По мнению военного, чем быстрее Украина сделает мобилизацию для всех, тем лучше

Мобилизация в Украине продолжается уже почти два года. И она должна начать касаться всех, в том числе и женщин.

Такое мнение высказал в комментарии "Телеграфу" высказал сержант ВСУ и боевой медик Борис Хмилевский. Он уверен, что в Украине давно настало то время, когда обязательная мобилизация" должна быть объявлена для всех", ведь ситуация "когда количество прав и обязанностей в стране регулируется исключительно наличием или отсутствием половых органов", он считает абсурдной.

Также Хмилевского смущает тот факт, что пока границы остаются закрытыми для мужчин, женщины, несущие службу в западных регионах, ездят за границу на выходные даже без ведома своих командиров.

"То есть обязательная мобилизация для женщин однозначно будет. И я считаю, что чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. У нас есть хорошие примеры, как это делается в других странах. У нас есть пример Израиля, в котором спокойно служат женщины, и мир не рухнул, ничего плохого не произошло, армия не распалась. То есть, это абсолютно нормальная история, и, возможно, сейчас нам к ней надо приходить", – сказал Хмилевский.

Больше о том, как относятся к призыву на войну украинок сами военные и обсуждается ли такая возможность на официальном уровне, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Мобилизация женщин – перебор или неизбежность? Военные ответили, нужны ли украинки на войне уже сегодня".

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинок должен уже встать на воинский учет.