Мобилизация женщин – перебор или неизбежность? Военные ответили, нужны ли украинки на войне уже сегодня

Вопрос кадров на фронте сейчас стоит особенно остро.

Оптимизация мобилизационных мероприятий – тема, которая не исчезает с повестки дня украинского правительства на протяжении последних полугода. Сначала Верховная Рада приняла закон о снижении мобилизационного возраста для мужчин без опыта военной службы с 27 до 25 лет и предложила отменить предельный возраст для пребывания на фронте, затем Кабмин расширил список болезней, при наличии которых гражданин может быть мобилизован, теперь же дело дошло до обсуждения возможностей призыва на фронт студентов и женщин.

Пока публичные дискуссии об изменении подхода к мобилизации ведутся на уровне заявлений со стороны военного сообщества и общественных деятелей. Впрочем, не исключено, что со временем сложная ситуация на фронте все же заставит власть задействовать новые механизмы.

"Телеграф" выяснял, как относятся к призыву на войну украинок сами военные и обсуждается ли такая возможность на официальном уровне.

Женщины в ВСУ были, есть и будут. Вопрос — на каких условиях

Еще десять лет назад женщины в украинской армии были скорее исключением, чем обыденностью, однако с началом российской агрессии на востоке тысячи украинок не только посещали горячие точки в качестве волонтеров, но стали парамедикинями или заняли место среди гражданского персонала ВСУ.

Полномасштабная война, кажется, окончательно поставила точку в вопросе, место ли женщине на фронте. По состоянию на сегодняшний день в Вооруженных Силах Украины служат более 62 тысяч женщин (7,3 % от общей численности личного состава). При этом гражданским персоналом являются лишь 18 583 из них, остальные несут службу наравне с мужчинами, а нередко занимают и руководящие должности (5160 человек) и имеют статус участника боевых действий (13 487 человек).

От добровольного прохождения службы украинок не удерживает даже материнство. В настоящее время количество военнослужащих-женщин, имеющих несовершеннолетних детей, составляет 18 тысяч 12 человек, а 2556 украинок в ВСУ имеют статус матери-одиночки.

Как сообщил "Телеграфу" представитель Полтавского областного территориального центра комплектации и соцподдержки майор Роман Истомин, по его наблюдениям, никаких изменений в количестве явок в военкомат женщин-добровольцев и случаев мобилизации отдельных категорий военнообязанных женщин в последнее время не происходило.

Впрочем, ситуация на фронте может сложиться таким образом, что военная служба станет для женщин не вопросом выбора, а обязанностью перед государством, считает вернувшийся в службу после 11 месяцев плена военнослужащий ВСУ Максим Колесников.

"Я очень уважаю всех, кто в армии. Независимо от пола, политических или других взглядов. И мне не хотелось бы, чтобы все сошло на ту стадию, что без мобилизации женщин мы не сможем выстоять. Но я понимаю, что может сложиться такая ситуация, когда будет уже такая ж*па, что мобилизация женщин нам будет нужна. Потому что в россии людей очень много, а у нас население было в четыре раза меньше, а сейчас, пожалуй, еще больше. Теоретически, я могу это предположить", – сказал военный в эфире "Общественного радио".

В то же время, его коллега, сержант ВСУ и боевой медик Борис Хмилевский уверен, что в Украине давно настало то время, когда обязательная мобилизация должна быть объявлена для всех, ведь ситуация "когда количество прав и обязанностей в стране регулируется исключительно наличием или отсутствием половых органов" выглядит абсурдно.

Также Хмилевского смущает тот факт, что пока границы остаются закрытыми для мужчин, женщины, несущие службу в западных регионах, ездят за границу на выходные даже без ведома своих командиров.

"То есть обязательная мобилизация для женщин однозначно будет. И я считаю, что чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. У нас есть хорошие примеры, как это делается в других странах. У нас есть пример Израиля, в котором спокойно служат женщины, и мир не рухнул, ничего плохого не произошло, армия не распалась. То есть, это абсолютно нормальная история, и, возможно, сейчас нам к ней надо приходить", – сказал Хмилевский.

Острой нужды в женщинах на боевых позициях пока нет

Запрос военных на усиление мобилизационных мер может быть связан в том числе с невозможностью демобилизации во время войны из-за нехватки кадров для замены находящихся на позициях с первого дня полномасштабного вторжения (а некоторые и раньше).

В то же время, по словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, эти два аспекта имеют мало общего, ведь демобилизация во время действия военного положения не проводится ни в одной воюющей стране, а проблема с кадрами заключается не в их количестве в целом, а в отсутствии опыта у мобилизованных.

"Я не согласен с утверждением, что людей на фронте не хватает. Вооруженные силы и в целом сектор безопасности и обороны насчитывает достаточное количество военнослужащих, способных обеспечивать выполнение поставленных задач. Говорить о том, что необходимо мобилизовывать женщин, — по меньшей мере, некорректно".

Да, мы не можем сейчас освободить из армии всех тех, кто начал служить в начале войны. В таком случае нам действительно придется ужесточать мобилизационные меры в десятки раз. Вряд ли сегодня мы можем себе это позволить. Но это не значит, что нам сейчас нужно мобилизовать женщин. Это значит, что во время полномасштабных войн понятия демобилизации не существует", – объясняет нардеп в комментарии "Телеграфу".

С тем, что сегодня украинская армия вряд ли нуждается в проведении мобилизации женщин, соглашается и военнослужащая ВСУ, парамедикиня, командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.

В то же время, по словам женщины, которая стала на защиту родины еще в 2014 году и прошла через российский плен, украинки способны защищать страну не хуже мужчин.

"Сейчас я не нахожусь на фронте, поэтому не могу знать о положении дел с личным составом досконально, однако не думаю, что ситуация проседает настолько, чтобы мобилизовать женщин. Впрочем, я точно знаю, что они никоим образом не проигрывают мужчинам на службе и не менее эффективны в выполнении задач", – отметила Юлия Паевская в комментарии "Телеграфу".

Меньше людей, больше технологий

Вопрос мобилизации женщин в Украине становится все более спекулятивным, ведь на самом деле никакой необходимости в этом нет, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, не исключено, что с расширением проекта рекрутинга в украинской армии, количество женщин подпишут контракт с ВСУ на добровольной основе и начнут работать в частях обеспечения.

Во всяком случае, неуместно говорить о мобилизации женщин в то время, когда у нас есть пробелы в действующей системе призыва мужчин, говорит эксперт. Несовершенство законов и коррупционные схемы позволяют определенным категориям граждан уклоняться от исполнения своей обязанности. Решив эту проблему, мы сможем рассчитывать на своевременное пополнение ВСУ мобилизационными ресурсами.

"Мобилизационный резерв россии составляет примерно 10-12 миллионов человек. Подготовленный мобилизационный резерв — 1,7 млн. человек. Да, за счет численности личного состава они могут позволить себе затягивать эту войну, но нам не нужно идти тем же путем. В войне технологий победит не тот, у кого больше людей, а тот, кто будет иметь и будет применять наиболее эффективное вооружение.

Если выполнение боевого задания на 80% состоит из работы средств поражения, ствольно-реактивной артиллерии, то гораздо эффективнее будет поднять вопрос по наращиванию мощностей отечественного ВПК, а не мобилизовать женщин и ждать манны небесной в виде очередных траншей военно-технической помощи", – говорит Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу".

Эксперт уверен: Украина не должна слепо копировать опыт Израиля в вопросе мобилизации населения и воинского долга для женщин, ведь не это ключевой аспект успеха ЦАХАЛа.

Армия Израиля способна противостоять боевикам не за счет человеческого резерва, ведь по сравнению с армиями арабских стран она имеет достаточно ограниченные мобилизационные возможности. Израильтяне побеждают за счет сверхсовременных технологий. В ЦАХАЛЕ понимают, что даже тотальный характер мобилизации всего населения не решит вопрос обороны страны. Поэтому в приоритете – технологическое перевооружение армии. Если Украина будет копировать опыт Израиля, то ориентироваться следует именно на этот аспект, а не на массовый призыв на войну женщин, уверен Дмитрий Снегирев.