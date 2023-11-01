Демобилизация во время войны – миссия невыполнима? Почему государство не может разрешить военным отдых и как это изменить

Заменить несколько сотен тысяч опытных защитников на фронте просто неким

На днях в ряде украинских городов прошли пикеты с участием родственников и близких воинов ВСУ, которые с первого дня полномасштабного вторжения рф защищают нашу страну от врага. Митингующие требовали от высшего военно-политического руководства государства демобилизации для военнослужащих, ведь за 20 месяцев войны у них накопилась физическая и моральная усталость.

Активисты подготовили коллективное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. В документе авторы требуют принять законопроект №9142 по уточнению сроков военной службы по призыву во время мобилизации.

"Телеграф" выяснял, почему, несмотря на активную мобилизацию, в украинской армии не хватает людей для замены воюющих уже более полутора лет и какие изменения в подходе к формированию личного состава помогут улучшить ситуацию.

Законы нуждаются в изменениях

Впервые о необходимости демобилизации во время военного положения публично заговорили еще весной 2023 года. Через год с начала полномасштабного вторжения внутренние ресурсы военных истощились, ведь некоторым из них на тот момент еще ни разу не удалось даже побывать дома и увидеть родных, не говоря уже о полноценном отпуске.

Проблема состоит в том, что законы Украины не предусматривают оснований для демобилизации или увольнения в запас военных во время действия режима военного положения. По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя президента Украины в Верховной Раде Федора Вениславского, в правительстве ведутся дискуссии по изменению этих норм.

"Никаких юридических оснований и механизмов для демобилизационных мероприятий в Украине нет. Это касается как военнослужащих, мобилизованных во время войны, так и тех, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года уже проходил службу в регулярных войсках и чей срок службы уже подошел к концу. Мы работаем над этим вопросом, но сейчас я не могу сказать, что у нас уже есть наработанная модель", — говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Сложность внедрения этих изменений заключается в том, что в условиях полномасштабной войны заменить почти миллион опытных военнослужащих на позициях мобилизованными бойцами крайне тяжело, ведь на данном этапе войны вопрос опыта участия в боевых действиях и соответствующих навыков является основополагающим, поясняет Федор Вениславский.

Попытка закрепить сроки службы на уровне 18 месяцев была предпринята в марте 2023 года народным депутатом Алексеем Гончаренко, однако зарегистрированный законопроект до сих пор не был рассмотрен парламентом.

Кроме того, в сентябре 2023 года на сайте президента была создана петиция от имени 20 тысяч военных, призванных в армию на срочную службу еще до начала войны. В своем обращении автор предлагает освободить бойцов, отслуживших установленные законом сроки и задуматься о возобновлении призыва на срочную службу во время действия военного положения.

"Срочники до войны отслужили 15 месяцев, не выходя из воинских частей, не видя мир и не чувствуя никакой поддержки со стороны государства в плане морального и денежного довольствия (…) 24 февраля 2022 года срочники стали на защиту страны во всех ожесточенных городах и селах многие погибли и попали в плен (…) 30 сентября отменили призыв на срочную службу во время действия военного положения, оставив призывников от 18 до 27 лет неприкосновенными к службе, и вместо них должны служить мы — призывы 2020 и 2021. Это несправедливо", — говорится в петиции.

Следует отметить, что, несмотря на собранные 25 тысяч подписей, петиция до сих пор не была рассмотрена президентом Владимиром Зеленским.

Компромисс возможен

В информационном пространстве время от времени появляются несколько упаднические комментарии общественных деятелей, которые считают, что мобилизационные процессы в Украине идут все труднее, ведь те, кто готов был идти на войну, уже сделали это, а остальные — или непригодны к службе, или уклоняются от исполнения своего долга.

Между тем, по словам спикера Полтавского областного территориального центра комплектации и соцподдержки майора Романа Истомина, острого дефицита кадров для мобилизации пока не наблюдается.

"Полтавским ТЦК мобилизационные планы выполняются. Возможно не на все 100%, но никаких нареканий от высшего военного руководства страны мы не получали. Дефицита отдельных специальностей также нет", — говорит Роман Истомин в комментарии "Телеграфу".

Объяснением тому, что при якобы достаточных темпах мобилизации заменить служащих на фронте все еще никем, является потребность именно в опытных военных. По словам военного эксперта Ивана Ступака, украинцы в тылу и западные партнеры нашего государства возлагают большие надежды на контрнаступательную операцию ВСУ и ожидают мощных результатов в сжатые сроки. Это создает большое давление на командование, не рискующее отпускать ценные кадры.

"Людей не хватает, это факт. Все мы понимаем, что большие потери несет не только враг, но и мы сами. Приходится мобилизовать даже тех, у кого нет мощной мотивации и идеального здоровья. Это реалии большой войны, к сожалению. В то же время, эффективность бойцов, находящихся в горячих точках фронта 20 месяцев подряд, значительно снижается на фоне хронической усталости и эмоционального истощения. Пока решение об установлении сроков демобилизации на уровне закона не будет принято, выходом из ситуации могло бы стать продление отпусков. Более гибкий подход к ротационным процессам позволил бы бойцам отдохнуть, а командирам — быть спокойными, что кадр не потерян и скоро вернется на свою позицию", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона Сухопутных войск ВСУ "Айдар" Евгений Дикий считает, что главной ошибкой в подходе к вопросу демобилизации является уход в крайности при поиске решений.

Рассматривать эту проблему только с двух позиций: либо отпустить всех и сразу, либо держать всех до последнего дня войны — контрпродуктивно, говорит экс-военный. Выходом может стать постепенная демобилизация бойцов.

"Конечно, отпустить всех опытных военных, на которых держатся подразделения, одновременно — это означает просто развалить ВСУ. Прямо сейчас этого делать категорически нельзя. В то же время держать бойцов на войне годами, к тому же, без установленной даты демобилизации, также недопустимо. Командование должно сейчас поставить четкую задачу: в течение шести месяцев всех постепенно отпустить, заменяя их мобилизованными. Последние также должны быть уверены, что через полтора или два года службы они будут освобождены от этой обязанности", — говорит Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу".

По словам военного аналитика, такой подход будет стимулировать командование более качественно и эффективно искать и готовить кадры взамен, а самим бойцам будет гораздо комфортнее в психологическом смысле, если они будут знать, что каждый день службы приближает их возвращение домой.