Укр

Демобилизация во время войны – миссия невыполнима? Почему государство не может разрешить военным отдых и как это изменить

Автор
Юлия Закирова Юлия Закирова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Правительство ищет возможности освободить бойцов, но пока решения нет
Правительство ищет возможности освободить бойцов, но пока решения нет. Фото slovoidilo.ua

Заменить несколько сотен тысяч опытных защитников на фронте просто неким

На днях в ряде украинских городов прошли пикеты с участием родственников и близких воинов ВСУ, которые с первого дня полномасштабного вторжения рф защищают нашу страну от врага. Митингующие требовали от высшего военно-политического руководства государства демобилизации для военнослужащих, ведь за 20 месяцев войны у них накопилась физическая и моральная усталость.

Активисты подготовили коллективное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. В документе авторы требуют принять законопроект №9142 по уточнению сроков военной службы по призыву во время мобилизации.

"Телеграф" выяснял, почему, несмотря на активную мобилизацию, в украинской армии не хватает людей для замены воюющих уже более полутора лет и какие изменения в подходе к формированию личного состава помогут улучшить ситуацию.

Законы нуждаются в изменениях

Впервые о необходимости демобилизации во время военного положения публично заговорили еще весной 2023 года. Через год с начала полномасштабного вторжения внутренние ресурсы военных истощились, ведь некоторым из них на тот момент еще ни разу не удалось даже побывать дома и увидеть родных, не говоря уже о полноценном отпуске.

Проблема состоит в том, что законы Украины не предусматривают оснований для демобилизации или увольнения в запас военных во время действия режима военного положения. По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя президента Украины в Верховной Раде Федора Вениславского, в правительстве ведутся дискуссии по изменению этих норм.

"Никаких юридических оснований и механизмов для демобилизационных мероприятий в Украине нет. Это касается как военнослужащих, мобилизованных во время войны, так и тех, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года уже проходил службу в регулярных войсках и чей срок службы уже подошел к концу. Мы работаем над этим вопросом, но сейчас я не могу сказать, что у нас уже есть наработанная модель", — говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Сложность внедрения этих изменений заключается в том, что в условиях полномасштабной войны заменить почти миллион опытных военнослужащих на позициях мобилизованными бойцами крайне тяжело, ведь на данном этапе войны вопрос опыта участия в боевых действиях и соответствующих навыков является основополагающим, поясняет Федор Вениславский.

Попытка закрепить сроки службы на уровне 18 месяцев была предпринята в марте 2023 года народным депутатом Алексеем Гончаренко, однако зарегистрированный законопроект до сих пор не был рассмотрен парламентом.

Кроме того, в сентябре 2023 года на сайте президента была создана петиция от имени 20 тысяч военных, призванных в армию на срочную службу еще до начала войны. В своем обращении автор предлагает освободить бойцов, отслуживших установленные законом сроки и задуматься о возобновлении призыва на срочную службу во время действия военного положения.

"Срочники до войны отслужили 15 месяцев, не выходя из воинских частей, не видя мир и не чувствуя никакой поддержки со стороны государства в плане морального и денежного довольствия (…) 24 февраля 2022 года срочники стали на защиту страны во всех ожесточенных городах и селах многие погибли и попали в плен (…) 30 сентября отменили призыв на срочную службу во время действия военного положения, оставив призывников от 18 до 27 лет неприкосновенными к службе, и вместо них должны служить мы — призывы 2020 и 2021. Это несправедливо", — говорится в петиции.

Следует отметить, что, несмотря на собранные 25 тысяч подписей, петиция до сих пор не была рассмотрена президентом Владимиром Зеленским.

Компромисс возможен

В информационном пространстве время от времени появляются несколько упаднические комментарии общественных деятелей, которые считают, что мобилизационные процессы в Украине идут все труднее, ведь те, кто готов был идти на войну, уже сделали это, а остальные — или непригодны к службе, или уклоняются от исполнения своего долга.

Между тем, по словам спикера Полтавского областного территориального центра комплектации и соцподдержки майора Романа Истомина, острого дефицита кадров для мобилизации пока не наблюдается.

"Полтавским ТЦК мобилизационные планы выполняются. Возможно не на все 100%, но никаких нареканий от высшего военного руководства страны мы не получали. Дефицита отдельных специальностей также нет", — говорит Роман Истомин в комментарии "Телеграфу".

Объяснением тому, что при якобы достаточных темпах мобилизации заменить служащих на фронте все еще никем, является потребность именно в опытных военных. По словам военного эксперта Ивана Ступака, украинцы в тылу и западные партнеры нашего государства возлагают большие надежды на контрнаступательную операцию ВСУ и ожидают мощных результатов в сжатые сроки. Это создает большое давление на командование, не рискующее отпускать ценные кадры.

"Людей не хватает, это факт. Все мы понимаем, что большие потери несет не только враг, но и мы сами. Приходится мобилизовать даже тех, у кого нет мощной мотивации и идеального здоровья. Это реалии большой войны, к сожалению. В то же время, эффективность бойцов, находящихся в горячих точках фронта 20 месяцев подряд, значительно снижается на фоне хронической усталости и эмоционального истощения. Пока решение об установлении сроков демобилизации на уровне закона не будет принято, выходом из ситуации могло бы стать продление отпусков. Более гибкий подход к ротационным процессам позволил бы бойцам отдохнуть, а командирам — быть спокойными, что кадр не потерян и скоро вернется на свою позицию", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона Сухопутных войск ВСУ "Айдар" Евгений Дикий считает, что главной ошибкой в подходе к вопросу демобилизации является уход в крайности при поиске решений.

Рассматривать эту проблему только с двух позиций: либо отпустить всех и сразу, либо держать всех до последнего дня войны — контрпродуктивно, говорит экс-военный. Выходом может стать постепенная демобилизация бойцов.

"Конечно, отпустить всех опытных военных, на которых держатся подразделения, одновременно — это означает просто развалить ВСУ. Прямо сейчас этого делать категорически нельзя. В то же время держать бойцов на войне годами, к тому же, без установленной даты демобилизации, также недопустимо. Командование должно сейчас поставить четкую задачу: в течение шести месяцев всех постепенно отпустить, заменяя их мобилизованными. Последние также должны быть уверены, что через полтора или два года службы они будут освобождены от этой обязанности", — говорит Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу".

По словам военного аналитика, такой подход будет стимулировать командование более качественно и эффективно искать и готовить кадры взамен, а самим бойцам будет гораздо комфортнее в психологическом смысле, если они будут знать, что каждый день службы приближает их возвращение домой.

Теги:
#Война #Ротация #Демобилизация