Неиспользованный отпуск: получат ли военные денежную компенсацию

Количество дней социального отпуска может увеличиться до 17 суток

В Украине военные продолжают получить разные компенсации, в частности выплату за неиспользованные ежегодные дни отдыха. В то же время существует социальный отпуск, за который государство также может выплатить деньги при условии, если боец не использовал его.

Компенсация за неиспользованный десятидневный социальный отпуск начисляется защитникам, имеющим несовершеннолетних, инвалидов или усыновленных детей, сообщает "Юридическая сотня" на странице Facebook.

Кто из военных может получить социальный отпуск:

женщины, имеющие двух или более детей младше 15 лет;

женщины, имеющие ребенка с инвалидностью;

женщины, которые усыновили (удочерили) ребенка;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка самостоятельно.

Следовательно, вышеупомянутые категории украинцев, в случае неиспользования дополнительных 10 дней, могут получить компенсацию.

В то же время, на странице объясняют, если у военного будет несколько оснований для предоставления отпуска, то его продолжительность будет увеличиваться до 17 дней.

К тому же правовой режим военного положения не лишает права на такой отпуск и компенсацию можно получить также при увольнении со службы.

Перечень документов, который должен иметь военный в подтверждение выплаты:

написать рапорт перед увольнением со службы;

копию свидетельства о рождении ребенка/детей; медицинские документы, подтверждающие инвалидность ребенка;

документы об усыновлении; копию свидетельства о расторжении брака;

официально составленный, оформленный и удостоверенный в установленном порядке документ, в котором с достаточной достоверностью подтверждается отсутствие участия отца или матери в воспитании ребенка;

выписка из Реестра о государственной регистрации рождения ребенка;

свидетельство о смерти одного из родителей и т.п.

В результате, воинская часть должна исключить из списков личного состава бойца и произвести с ним полный расчет (выплатить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о компенсации для военных за неполученное вещевое имущество во время войны.